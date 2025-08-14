Невролог рассказала о влиянии сахарного диабета на мозг

Более 500 млн человек в возрасте 20–79 лет страдают диабетом, при этом многие не подозревают, что заболевание может поражать не только поджелудочную железу, почки и глаза, но и головной мозг. О малоизвестном, но серьезном осложнении сахарного диабета — диабетической энцефалопатии — рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.По ее словам, диабетическая энцефалопатия представляет собой медленно прогрессирующее повреждение мозга, развивающееся у пациентов с диабетом I и II типа на фоне хронически повышенного уровня сахара в крови, колебаний глюкозы и нарушений микроциркуляции. Это состояние развивается постепенно, и его ранние симптомы часто принимают за возрастные изменения, депрессию или обычную усталость, что приводит к поздней диагностике.«Ключевые симптомы включают когнитивные нарушения (снижение концентрации, ухудшение памяти, замедленное мышление), эмоциональные расстройства (тревожность, раздражительность, апатию), неврологические проявления (головные боли, головокружения, нарушения сна) и субъективные ощущения (тяжесть в голове, шум в ушах)», — пояснила врач.Для диагностики диабетической энцефалопатии, объяснила эксперт, необходимо обратить внимание на совокупность факторов: длительность диабета (более 5–7 лет), хронически высокий уровень глюкозы, сочетание головных болей с когнитивными нарушениями, связь симптомов с колебаниями сахара и отсутствие эффекта от обычных обезболивающих.Чудинская подчеркнула, что на ранних стадиях процесс обратим при своевременной коррекции уровня глюкозы и образа жизни. Однако без лечения возможны серьезные последствия: устойчивые когнитивные нарушения вплоть до деменции, стойкая депрессия и потеря трудоспособности.При подозрении на диабетическую энцефалопатию врач рекомендует не списывать симптомы на возраст или стресс, обсудить жалобы с эндокринологом, пройти обследование у невролога, строго контролировать уровень сахара и вести здоровый образ жизни.«Головные боли, тревожность и снижение концентрации у пациентов с диабетом могут быть ранними сигналами серьезного осложнения. Чем раньше вы обратите внимание на изменения в своем состоянии, тем больше шансов сохранить ясность ума и качество жизни», — заключила Чудинская.

