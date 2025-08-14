Невролог рассказала о влиянии сахарного диабета на мозг
По ее словам, диабетическая энцефалопатия представляет собой медленно прогрессирующее повреждение мозга, развивающееся у пациентов с диабетом I и II типа на фоне хронически повышенного уровня сахара в крови, колебаний глюкозы и нарушений микроциркуляции. Это состояние развивается постепенно, и его ранние симптомы часто принимают за возрастные изменения, депрессию или обычную усталость, что приводит к поздней диагностике.
«Ключевые симптомы включают когнитивные нарушения (снижение концентрации, ухудшение памяти, замедленное мышление), эмоциональные расстройства (тревожность, раздражительность, апатию), неврологические проявления (головные боли, головокружения, нарушения сна) и субъективные ощущения (тяжесть в голове, шум в ушах)», — пояснила врач.
Для диагностики диабетической энцефалопатии, объяснила эксперт, необходимо обратить внимание на совокупность факторов: длительность диабета (более 5–7 лет), хронически высокий уровень глюкозы, сочетание головных болей с когнитивными нарушениями, связь симптомов с колебаниями сахара и отсутствие эффекта от обычных обезболивающих.
Чудинская подчеркнула, что на ранних стадиях процесс обратим при своевременной коррекции уровня глюкозы и образа жизни. Однако без лечения возможны серьезные последствия: устойчивые когнитивные нарушения вплоть до деменции, стойкая депрессия и потеря трудоспособности.
При подозрении на диабетическую энцефалопатию врач рекомендует не списывать симптомы на возраст или стресс, обсудить жалобы с эндокринологом, пройти обследование у невролога, строго контролировать уровень сахара и вести здоровый образ жизни.
«Головные боли, тревожность и снижение концентрации у пациентов с диабетом могут быть ранними сигналами серьезного осложнения. Чем раньше вы обратите внимание на изменения в своем состоянии, тем больше шансов сохранить ясность ума и качество жизни», — заключила Чудинская.
