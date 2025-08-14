Врачи предупредили о рисках потребления большого количества клетчатки
Теории, стоящие за этим трендом, утверждают, что клетчатка помогает улучшить пищеварение, делает процессы дефекации более регулярными, способствует росту полезных кишечных бактерий и может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК). Эти утверждения объясняются улучшением кишечной микрофлоры и увеличением производства короткоцепочечных жирных кислот (СКЖК), что положительно влияет на организм в целом.
Согласно данным издания, чрезмерное потребление клетчатки может вызвать нежелательные побочные эффекты. При увеличении суточной дозы компонента более чем на 50 г вместо рекомендованных 25–30 г могут возникнуть вздутие живота, боли и диарея. Важно учитывать тип клетчатки, поскольку растворимая замедляет пищеварение, а нерастворимая ускоряет его.
Ожидание немедленных результатов от увеличенного потребления компонента может привести к сбоям в кишечной микрофлоре и раздражению слизистой оболочки кишечника. Некоторые тенденции, такие как детоксикационные диеты и очищение кишечника с помощью экстремальных методов, также могут нанести вред организму.
Как объясняют специалисты, проблемы с пищеварением, такие как усталость и перепады уровня сахара в крови, могут быть сигналом о недостатке клетчатки. Однако важно помнить, что она должна быть частью сбалансированного рациона и увеличение ее потребления должно происходить постепенно и с учетом всех рекомендаций специалистов.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий