Врачи предупредили о рисках потребления большого количества клетчатки

В последние месяцы в социальных сетях стал набирать популярность тренд под названием fibremaxxing. Его сторонники резко увеличивают потребление клетчатки, часто значительно превышая рекомендованные 25–30 г в день, стремясь улучшить здоровье кишечника.Теории, стоящие за этим трендом, утверждают, что клетчатка помогает улучшить пищеварение, делает процессы дефекации более регулярными, способствует росту полезных кишечных бактерий и может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК). Эти утверждения объясняются улучшением кишечной микрофлоры и увеличением производства короткоцепочечных жирных кислот (СКЖК), что положительно влияет на организм в целом.Согласно данным издания, чрезмерное потребление клетчатки может вызвать нежелательные побочные эффекты. При увеличении суточной дозы компонента более чем на 50 г вместо рекомендованных 25–30 г могут возникнуть вздутие живота, боли и диарея. Важно учитывать тип клетчатки, поскольку растворимая замедляет пищеварение, а нерастворимая ускоряет его.Ожидание немедленных результатов от увеличенного потребления компонента может привести к сбоям в кишечной микрофлоре и раздражению слизистой оболочки кишечника. Некоторые тенденции, такие как детоксикационные диеты и очищение кишечника с помощью экстремальных методов, также могут нанести вред организму.Как объясняют специалисты, проблемы с пищеварением, такие как усталость и перепады уровня сахара в крови, могут быть сигналом о недостатке клетчатки. Однако важно помнить, что она должна быть частью сбалансированного рациона и увеличение ее потребления должно происходить постепенно и с учетом всех рекомендаций специалистов.

