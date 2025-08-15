Названы научно доказанные методы продления жизни и сохранения здоровья

Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Георгий Мсхалая рассказал об эффективных методах превентивной медициныВрач заявил, что продление активной жизни во многом зависит от модификации образа жизни человека. «Важнейшую роль в этом процессе играет борьба с лишним весом и ожирением, особенно с висцеральным жиром, который ускоряет старение и провоцирует развитие сопутствующих заболеваний. Снижение объема висцерального жира помогает уменьшить системное воспаление, нормализовать обмен веществ и снизить риск возникновения различных болезней», — рассказал он.Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что превентивная медицина акцентирует внимание на индивидуальной работе по нормализации сна, питания и психологического состояния. Одним из важных инструментов является генетический скрининг, позволяющий выявить предрасположенность к различным заболеваниям — от сердечно-сосудистых и онкологических до метаболических нарушений, таких как диабет второго типа

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки