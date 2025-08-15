Два продукта, которые облегчат похудение

Эффект популярных препаратов для похудения во многом основан на блокировке центра голода. Но есть и более простые, естественные способы добиться похожего эффекта.Один из них – кофеин. вот кофеин. Чашка американо или эспрессо между приемами пищи может на несколько часов убрать чувство голода. Он также снижает риск диабета второго типа, рака печени и деменции.Вторая особенность препаратов для похудения замедление прохождения пищи по ЖКТ. Это продлевает ощущение сытости, и того же можно добиться с помощью цельного белка. Колбасы и сосиски перевариваются за 15-20 минут, фарш – за полчаса, а стейк останется в желудке несколько часов. Чем дольше нужно жевать продукт, тем дольше он переваривается, и тем дольше вы не захотите есть.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки