Два продукта, которые облегчат похудение
Один из них – кофеин. вот кофеин. Чашка американо или эспрессо между приемами пищи может на несколько часов убрать чувство голода. Он также снижает риск диабета второго типа, рака печени и деменции.
Вторая особенность препаратов для похудения замедление прохождения пищи по ЖКТ. Это продлевает ощущение сытости, и того же можно добиться с помощью цельного белка. Колбасы и сосиски перевариваются за 15-20 минут, фарш – за полчаса, а стейк останется в желудке несколько часов. Чем дольше нужно жевать продукт, тем дольше он переваривается, и тем дольше вы не захотите есть.
