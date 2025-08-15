Белый налет на языке оказался признаком серьезного заболевания полости рта

Врач Пабло Туррион заявил, что белый налет на языке может быть как нормой, так и проявлением серьезного заболевания полости рта.Туррион объяснил, что в большинстве случаев налет на языке безобиден. Среди наиболее распространенных причин его появления он назвал обезвоживание, плохую гигиену полости рта и курение.Однако в некоторых случаях, продолжил врач, белый налет на языке может быть признаком молочницы полости рта. Как правило, это серьезное заболевание сопровождается жжением, сухостью, неприятным привкусом во рту и трудностями с глотанием. Также Туррион призвал при наличии белого налета на языке провериться на патологии печени и расстройства пищеварения.

