Есть приготовленные в фольге блюда опасно для здоровья: врач

Токсиколог Михаил Кутушов призвал россиян не готовить пищу в фольге и не есть блюда, которые были запечены подобным образом.Профессор Кутушов рассказал, какие опасности для здоровья таит фольга, которая использовалась для запекания в ней того или иного кушанья.«Запекание еды в фольге может привести к проблемам со здоровьем, так как в ней содержатся гормоноподобные вещества ксеноэстрогены», - заметил врач-токсиколог.По словам Кутушова, данные вещества из фольги, проникнув в человеческий организм, могут «замаскироваться» под эстрогены (женские половые гормоны) и с течением времени спровоцировать развитие гормонального дисбаланса. Помимо этого ксеноэстрогены, скапливаемые в теле, могут влиять на процессы, ведущие к ожирению, проблемам с щитовидной железой, бесплодию, раку.Эксперт напомнил и о том, что фольга является большей частью алюминиевой. Попадающие в организм частицы алюминия могут поспособствовать возникновению ряда нарушений.«Алюминий может проникать в организм и накапливаться во внутренних органах, включая легкие, почки, щитовидную железу и мозг», - перечислил Кутушов.Таким образом, для здоровья особенно небезопасно часто употреблять блюда, приготовленные в фольге. В этом случае увеличивается вероятность попадания в организм больших доз нежелательных веществ, следствием чего может стать возникновение различных болезней.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки