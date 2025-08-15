Невролог Алехина: если ложиться спать до 21:00, риск слабоумия увеличивается на 70%

Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением когнитивных функций. Одной из ключевых целей исследования деменции является выявление механизмов, способствующих этому состоянию, как можно раньше. Новое исследование предполагает, что ранний отход ко сну может играть роль в умственном расстройстве.Если вы любите ложиться спать пораньше, то у нового исследования для вас плохие новости."Отход ко сну в определенное время может повысить риск развития деменции у пожилых людей. Определенные режимы сна людей старше 60 лет могут определять риск развития заболевания мозга. У испытуемых, которые ложились спать до 9 вечера каждую ночь и спали в среднем более восьми часов, риск слабоумия был на 70% выше", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Хотя качественный сон имеет решающее значение для здоровья вашего мозга, вы можете переусердствовать, как и со всем остальным.Изучив почти 2000 участников, исследовательская группа собрала данные о сне людей в возрасте от 60 до 74 лет. Каждый участник должен был ответить на вопросы о своих привычках сна и измерить свои когнитивные функции. За субъектами наблюдали в среднем около четырех лет, чтобы определить их режим сна и здоровье мозга.Бессонница также связана с повышенным риском развития деменции."Бессонница конкретно связана с ухудшением работы памяти по сравнению с теми, у кого есть только некоторые симптомы бессонницы или вообще нет проблем со сном", - добавляет Алехина.

