Эксперт дала советы по преодолению адреналиновой зависимости
Она отметила, что у наших предков уровень этого гормона повышался только в критические моменты, тогда как в современном мире, полном стрессов и высоких требований, он стал привычным фоном. Это повышает продуктивность и физическую активность, но в долгосрочной перспективе приводит к выгоранию, преждевременному старению нейронов, риску болезней, включая Альцгеймер и депрессию, а также к бессоннице, тревожности, сбоям в иммунной системе, гипертонии и даже бесплодию.
Молоствова подчеркнула, что для восстановления важно давать организму отдых — ограничивать использование технологий, практиковать глубокое дыхание, заменять кофе травяными чаями, проводить вечера в спокойных занятиях и расслабляться в теплой ванне. По ее словам, состояние покоя — это не роскошь, а необходимость, особенно в условиях стремительного ритма жизни.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий