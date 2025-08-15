Эксперт дала советы по преодолению адреналиновой зависимости

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала, что постоянный выброс адреналина может приводить к состоянию, схожему с наркотической зависимостью. По ее словам, изначально гормон дает энергию и силы, но со временем возникает привыкание, и человек перестает ощущать покой, стремясь к всё более высоким «дозам» адреналина.Она отметила, что у наших предков уровень этого гормона повышался только в критические моменты, тогда как в современном мире, полном стрессов и высоких требований, он стал привычным фоном. Это повышает продуктивность и физическую активность, но в долгосрочной перспективе приводит к выгоранию, преждевременному старению нейронов, риску болезней, включая Альцгеймер и депрессию, а также к бессоннице, тревожности, сбоям в иммунной системе, гипертонии и даже бесплодию.Молоствова подчеркнула, что для восстановления важно давать организму отдых — ограничивать использование технологий, практиковать глубокое дыхание, заменять кофе травяными чаями, проводить вечера в спокойных занятиях и расслабляться в теплой ванне. По ее словам, состояние покоя — это не роскошь, а необходимость, особенно в условиях стремительного ритма жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки