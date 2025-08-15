Врачи назвали способы сохранить здоровье коленных суставов

Износ суставов — неизбежный процесс с возрастом, но колени как наиболее сложные анатомические структуры страдают от него особенно сильно. Время и нагрузка приводят к ослаблению стабилизирующих мышц, уменьшению плотности костной ткани, истончению хрящей и потере эластичности связок.Среди природных врагов здоровья коленных суставов можно выделить лишний вес, неудобную обувь и постоянные повторяющиеся движения. Исследование, проведенное в 2021 году французскими учеными, показало, что паркуристы в среднем получают 1,7 травмы колена или лодыжки за каждые 1 тыс. часов тренировок. Несмотря на то что эти повреждения кажутся не такими опасными, долгосрочные последствия могут накапливаться с годами, и не только спортсмены, занимающиеся экстремальными видами спорта, подвергаются риску.Кроме того, танцоры часто сталкиваются с травмами, связанными с коленями, такими как разрывы менисков, которые являются одними из самых распространенных среди представителей этого искусства. Движения, включающие ударные нагрузки или вращение для смены направления, значительно изнашивают суставы. Серьезная травма передней крестообразной связки может оставить футболиста без участия в матчах на целый год. Также исследования показывают, что через 10–20 лет после повреждения у половины пострадавших развивается остеоартрит.В журнале отметили, что не все физические нагрузки одинаково влияют на здоровье коленей. Споры о том, вреден ли бег для суставов, продолжаются. Некоторые утверждают, что это представляет собой удар молотком по ногам в течение всего часа. В 2017 году исследование показало, что бегуны не имеют большего риска развития остеоартрита коленного сустава по сравнению с теми, кто не бегает.Наоборот, физические упражнения считаются полезными для суставов, включая упражнения с несущими движениями. В 2023 году исследование показало, что те, кто регулярно занимается силовыми тренировками, на 20% реже страдают остеоартритом по сравнению с теми, кто избегает таких нагрузок.Для защиты коленей также важен уход за окружающими сустав мышцами, например укрепление четырехглавой мышцы бедра. Параллельно с этим правильный выбор обуви и регулярные тренировки также способствуют укреплению суставов. Если же в какой-то момент появляется легкий дискомфорт, лучше вовремя использовать наколенник или заняться плаванием. Плавание, поскольку оно не создает нагрузки на суставы, может помочь восстановиться после незначительных травм и снизить риск будущих проблем с коленями.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки