Эксперты назвали полезные свойства меда

Мед является чрезвычайно полезным продуктом, который содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. А потому, в честь праздника Медового Спаса, эксперты Роспотребнадзора решили напомнить о положительных свойствах этого продукта.Мед богат на витамины группы В и С. Кроме того, в нем содержатся такие микроэлементы, как кальций, магний, калий, натрий, железо, железо и прочие. Не следует забывать и об антиоксидантах, которые снижают вероятность возникновения сердечных приступов и инсультов, а также способствуют поддержанию остроты зрения.Но и на этом полезные свойства меда не оканчиваются. По словам специалистов, этот продукт снижает уровень плохого холестерина, способствует снижению боли при болезнях ЖКТ и даже помогает похудеть, если заменить медом сахар.

