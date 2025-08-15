Эксперты назвали полезные свойства меда
Мед богат на витамины группы В и С. Кроме того, в нем содержатся такие микроэлементы, как кальций, магний, калий, натрий, железо, железо и прочие. Не следует забывать и об антиоксидантах, которые снижают вероятность возникновения сердечных приступов и инсультов, а также способствуют поддержанию остроты зрения.
Но и на этом полезные свойства меда не оканчиваются. По словам специалистов, этот продукт снижает уровень плохого холестерина, способствует снижению боли при болезнях ЖКТ и даже помогает похудеть, если заменить медом сахар.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий