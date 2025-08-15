Почему нельзя игнорировать онемение и слабость в руках
Дегенеративные изменения позвоночника, включая межпозвоночные грыжи, сегодня все чаще встречаются даже у молодых людей. Такие изменения могут сдавливать нервные окончания, вызывая боли, снижение чувствительности и даже потерю трудоспособности. Один из характерных признаков – постоянное или периодическое онемение в пальцах или всей кисти.
Если не обратиться к врачу вовремя, последствия могут быть необратимыми. Диагностика на раннем этапе, например, с помощью МРТ, помогает избежать сложных операций и долгой реабилитации. Самолечение и обезболивающие не решают проблему, а лишь откладывают ее решение.
Иллюстрация к статье:
