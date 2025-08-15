Помощь другим людям замедляет снижение когнитивных способностей
Новое исследование, в котором приняли участие более 30 000 взрослых в США, наблюдавших за людьми в течение двух десятилетий, показало, что темпы снижения когнитивных способностей, связанные со старением, снижаются на 15–20% у людей, которые официально оказывают свои услуги в качестве волонтеров или регулярно помогают соседям, семье или друзьям вне дома неформальным образом.
Это когнитивное преимущество постоянно наблюдалось, когда люди посвящали от двух до четырех часов в неделю оказанию помощи другим.
Результаты были опубликованы в журнале Social Science & Medicine и основаны на исследовании, проведенном в Национальных институтах здравоохранения и Национальном институте детского здоровья и развития человека имени Юнис Кеннеди Шрайвер.
«Ежедневные акты поддержки — будь то организованные или личные — могут оказывать длительное когнитивное воздействие», — сказал руководитель исследования Сэ Хван Хан из Техасского университета. «Меня поразило то, что когнитивные преимущества помощи другим были не просто краткосрочными, а накапливались со временем при постоянном участии, и эти преимущества были очевидны как для формального волонтёрства, так и для неформальной помощи. Кроме того, умеренное участие в течение всего двух-четырёх часов неизменно приводило к значительным преимуществам».
Это исследование является одним из первых, в котором одновременно рассматривается влияние волонтерства в формальном смысле и более неформальных видов помощи, таких как помощь нуждающимся соседям, родственникам или друзьям в таких вопросах, как поездка на прием к врачу, уход за детьми, работа по газону или подготовка налогов.
В то время как, как сообщается, примерно каждый третий американец старшего возраста занимается запланированной или официальной волонтерской деятельностью, более половины из них регулярно помогают другим людям в своей жизни таким более неформальным способом.
«Иногда считается, что неформальная помощь приносит меньше пользы для здоровья из-за отсутствия общественного признания», — сказал Хан. Но на самом деле «было приятным сюрпризом обнаружить, что она приносит когнитивные преимущества, сравнимые с формальным волонтёрством».
Исследователи использовали продольные данные Национального исследования здравоохранения и выхода на пенсию, изучив результаты репрезентативной выборки жителей США старше 51 года, начиная с 1998 года.
Новое исследование, в котором учитывались другие факторы, способствующие волонтёрству и оказанию помощи, такие как материальное положение, физическое и психическое здоровье, а также образование, показало, что возрастное снижение когнитивных способностей замедлялось по мере того, как люди начинали и поддерживали практику оказания помощи. Эти данные позволяют предположить, что у людей, которые делают оказание помощи частью своей повседневной жизни, можно ожидать более значительных успехов из года в год.
«Наши данные, напротив, показывают, что полное прекращение оказания помощи связано с ухудшением когнитивных функций», — сказал Хан. «Это говорит о важности того, чтобы пожилые люди как можно дольше участвовали в той или иной форме помощи, обеспечивая им соответствующую поддержку и условия».
В статье излагаются новейшие доводы в пользу рассмотрения вопросов волонтерства через призму общественного здравоохранения, поддержки и укрепления отношений между соседями, особенно в пожилом возрасте, когда имеют тенденцию проявляться заболевания, связанные со снижением и ухудшением когнитивных способностей, такие как болезнь Альцгеймера.
Другое исследование, также проведенное Ханом и опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology, показало, что волонтёрство смягчает неблагоприятное воздействие хронического стресса на системное воспаление — известный биологический механизм, связанный со снижением когнитивных способностей и деменцией. Этот эффект был особенно выражен у людей с более высоким уровнем воспаления.
В совокупности результаты двух исследований свидетельствуют о том, что поддерживающее поведение может способствовать укреплению здоровья мозга, как за счет снижения физиологического износа, связанного со стрессом, так и за счет укрепления социальных связей, которые сами по себе приносят психологическую, эмоциональную и когнитивную пользу.
В контексте стареющего общества и растущей обеспокоенности по поводу одиночества и изоляции результаты также создают важную основу для дальнейшего вовлечения людей в возможности оказания помощи, даже после того, как у них уже наступило снижение когнитивных способностей.
«Многие пожилые люди, находящиеся в неудовлетворительном состоянии здоровья, часто продолжают вносить ценный вклад в жизнь окружающих, — сказал Хан, — и они также могут оказаться теми, кто особенно выиграет от предоставления им возможностей помогать».
