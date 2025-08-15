Помощь другим людям замедляет снижение когнитивных способностей

Команда из Техасского университета в Остине и Массачусетского университета в Бостоне, доказавшая, что значимые социальные связи укрепляют здоровье, обнаружила, что регулярное оказание помощи вне дома значительно замедляет снижение когнитивных способностей у людей среднего и пожилого возраста.Новое исследование, в котором приняли участие более 30 000 взрослых в США, наблюдавших за людьми в течение двух десятилетий, показало, что темпы снижения когнитивных способностей, связанные со старением, снижаются на 15–20% у людей, которые официально оказывают свои услуги в качестве волонтеров или регулярно помогают соседям, семье или друзьям вне дома неформальным образом.Это когнитивное преимущество постоянно наблюдалось, когда люди посвящали от двух до четырех часов в неделю оказанию помощи другим.Результаты были опубликованы в журнале Social Science & Medicine и основаны на исследовании, проведенном в Национальных институтах здравоохранения и Национальном институте детского здоровья и развития человека имени Юнис Кеннеди Шрайвер.«Ежедневные акты поддержки — будь то организованные или личные — могут оказывать длительное когнитивное воздействие», — сказал руководитель исследования Сэ Хван Хан из Техасского университета. «Меня поразило то, что когнитивные преимущества помощи другим были не просто краткосрочными, а накапливались со временем при постоянном участии, и эти преимущества были очевидны как для формального волонтёрства, так и для неформальной помощи. Кроме того, умеренное участие в течение всего двух-четырёх часов неизменно приводило к значительным преимуществам».Это исследование является одним из первых, в котором одновременно рассматривается влияние волонтерства в формальном смысле и более неформальных видов помощи, таких как помощь нуждающимся соседям, родственникам или друзьям в таких вопросах, как поездка на прием к врачу, уход за детьми, работа по газону или подготовка налогов.В то время как, как сообщается, примерно каждый третий американец старшего возраста занимается запланированной или официальной волонтерской деятельностью, более половины из них регулярно помогают другим людям в своей жизни таким более неформальным способом.«Иногда считается, что неформальная помощь приносит меньше пользы для здоровья из-за отсутствия общественного признания», — сказал Хан. Но на самом деле «было приятным сюрпризом обнаружить, что она приносит когнитивные преимущества, сравнимые с формальным волонтёрством».Исследователи использовали продольные данные Национального исследования здравоохранения и выхода на пенсию, изучив результаты репрезентативной выборки жителей США старше 51 года, начиная с 1998 года.Новое исследование, в котором учитывались другие факторы, способствующие волонтёрству и оказанию помощи, такие как материальное положение, физическое и психическое здоровье, а также образование, показало, что возрастное снижение когнитивных способностей замедлялось по мере того, как люди начинали и поддерживали практику оказания помощи. Эти данные позволяют предположить, что у людей, которые делают оказание помощи частью своей повседневной жизни, можно ожидать более значительных успехов из года в год.«Наши данные, напротив, показывают, что полное прекращение оказания помощи связано с ухудшением когнитивных функций», — сказал Хан. «Это говорит о важности того, чтобы пожилые люди как можно дольше участвовали в той или иной форме помощи, обеспечивая им соответствующую поддержку и условия».В статье излагаются новейшие доводы в пользу рассмотрения вопросов волонтерства через призму общественного здравоохранения, поддержки и укрепления отношений между соседями, особенно в пожилом возрасте, когда имеют тенденцию проявляться заболевания, связанные со снижением и ухудшением когнитивных способностей, такие как болезнь Альцгеймера.Другое исследование, также проведенное Ханом и опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology, показало, что волонтёрство смягчает неблагоприятное воздействие хронического стресса на системное воспаление — известный биологический механизм, связанный со снижением когнитивных способностей и деменцией. Этот эффект был особенно выражен у людей с более высоким уровнем воспаления.В совокупности результаты двух исследований свидетельствуют о том, что поддерживающее поведение может способствовать укреплению здоровья мозга, как за счет снижения физиологического износа, связанного со стрессом, так и за счет укрепления социальных связей, которые сами по себе приносят психологическую, эмоциональную и когнитивную пользу.В контексте стареющего общества и растущей обеспокоенности по поводу одиночества и изоляции результаты также создают важную основу для дальнейшего вовлечения людей в возможности оказания помощи, даже после того, как у них уже наступило снижение когнитивных способностей.«Многие пожилые люди, находящиеся в неудовлетворительном состоянии здоровья, часто продолжают вносить ценный вклад в жизнь окружающих, — сказал Хан, — и они также могут оказаться теми, кто особенно выиграет от предоставления им возможностей помогать».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки