Диетолог указала на высокую калорийность алкоголя
Она отметила, что при невозможности полностью отказаться от спиртного лучше исключить крепкие напитки, такие как водка, самогон и коньяк.
По словам специалиста, сладкие ликеры содержат антиоксиданты благодаря виноградной основе, но при этом отличаются очень высоким содержанием сахара. Алкоголь в целом калориен — в одном грамме содержится около семь калорий, тогда как в углеводах лишь четыре, подчеркнула Павлюк.
Она добавила, что сухое вино можно считать менее вредным: у него ниже калорийность и есть антиоксиданты.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий