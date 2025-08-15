Диетолог указала на высокую калорийность алкоголя

Диетолог Наталья Павлюк рассказала, что любой алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм, а также является калорийным продуктом.

Она отметила, что при невозможности полностью отказаться от спиртного лучше исключить крепкие напитки, такие как водка, самогон и коньяк.

По словам специалиста, сладкие ликеры содержат антиоксиданты благодаря виноградной основе, но при этом отличаются очень высоким содержанием сахара. Алкоголь в целом калориен — в одном грамме содержится около семь калорий, тогда как в углеводах лишь четыре, подчеркнула Павлюк.

Она добавила, что сухое вино можно считать менее вредным: у него ниже калорийность и есть антиоксиданты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил valyuha в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь