Психолог назвала отличия эмоций от чувств
Она рассказала, как отличить эмоции от чувств. Она отметила, что эмоция обычно кратковременна, тогда как чувство длится дольше, поскольку является состоянием. Эксперт предложила рассматривать это с точки зрения временной градации, так как такой подход удобнее всего.
По ее словам, радость возникает время от времени, сопровождается выработкой эндорфинов, но затем проходит. Счастье же она описала как состояние, когда в течение недели человек ощущает внутреннее приятное чувство. Это, подчеркнула психосоматолог, стоит оценивать ретроспективно: даже счастливый год может включать взлеты и падения, но важно смотреть на общий потенциал.
Иллюстрация к статье:
