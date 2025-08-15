Психолог назвала отличия эмоций от чувств

Врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур объяснила, как разобраться в своих чувствах и эмоциях.Она рассказала, как отличить эмоции от чувств. Она отметила, что эмоция обычно кратковременна, тогда как чувство длится дольше, поскольку является состоянием. Эксперт предложила рассматривать это с точки зрения временной градации, так как такой подход удобнее всего.По ее словам, радость возникает время от времени, сопровождается выработкой эндорфинов, но затем проходит. Счастье же она описала как состояние, когда в течение недели человек ощущает внутреннее приятное чувство. Это, подчеркнула психосоматолог, стоит оценивать ретроспективно: даже счастливый год может включать взлеты и падения, но важно смотреть на общий потенциал.

