Женщинам предложили отказаться от нескольких продуктов ради сохранения памяти
Москони отметила, что ежедневное меню женщины должно содержать минимальное количество ультраобработанных продуктов. Они ухудшают кровоснабжение головного мозга и повышают риск развития метаболических заболеваний, предупредила медик.
Глюкоза, продолжила она, хоть и является одним из основных источников энергии для головного мозга, но в чрезмерном количестве сахар приводит к снижению когнитивных функций. Также врач предложила женщинам исключить из рациона искусственные подсластители, газированные напитки и алкоголь.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Неврология
Добавить комментарий