Женщинам предложили отказаться от нескольких продуктов ради сохранения памяти

Невролог Лиза Москони заявила, что женщинам стоит исключить из рациона некоторые продукты, поскольку они ускоряют потерю памяти.Москони отметила, что ежедневное меню женщины должно содержать минимальное количество ультраобработанных продуктов. Они ухудшают кровоснабжение головного мозга и повышают риск развития метаболических заболеваний, предупредила медик.Глюкоза, продолжила она, хоть и является одним из основных источников энергии для головного мозга, но в чрезмерном количестве сахар приводит к снижению когнитивных функций. Также врач предложила женщинам исключить из рациона искусственные подсластители, газированные напитки и алкоголь.

