Названы разрушающие зубы повседневные привычки

Стоматолог Уго Роберто Левгой заявил, что многие повседневные привычки могут показаться безобидными, но в действительности разрушают зубы.«Привычка грызть колпачки ручек или жевать лед может привести к сколам на зубах или необходимости лечения корневых каналов из-за возникновения воспалительных процессов», — предупредил Левгой.Среди других вредных привычек, вызывающих серьезные стоматологические проблемы, он назвал использование зубов для открывания различных упаковок и их чистку с помощью жесткой щетки. Также к разрушению зубов могут привести использование зубочисток после еды и привычка грызть ногти.Также врач предупредил, что зубная нить хоть и является важной частью поддержания гигиены полости рта, но при неаккуратном применении она может повредить десны.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки