Названы разрушающие зубы повседневные привычки
«Привычка грызть колпачки ручек или жевать лед может привести к сколам на зубах или необходимости лечения корневых каналов из-за возникновения воспалительных процессов», — предупредил Левгой.
Среди других вредных привычек, вызывающих серьезные стоматологические проблемы, он назвал использование зубов для открывания различных упаковок и их чистку с помощью жесткой щетки. Также к разрушению зубов могут привести использование зубочисток после еды и привычка грызть ногти.
Также врач предупредил, что зубная нить хоть и является важной частью поддержания гигиены полости рта, но при неаккуратном применении она может повредить десны.
