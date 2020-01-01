Тёмные ягоды помогут лучше спать

Исследователи установили, что существуют ягоды, обладающие удивительными преимуществами для здоровья человека. В частности, они улучшают качество сна, укрепляют здоровье и снижают стресс.Данное рандомизированное исследование осуществлялось в США в конце 2020 года на пике пандемии. Его авторы оценивали влияние ягодного напитка, содержащего антиоксиданты, на здоровье. Данный напиток представляет собой смесь из ягод годжи, концентрата черники, сока сливы, вишни, аронии и граната, а также эфирных масел винограда, апельсина, юдзу, лимона и мандарина. В исследование включили 160 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 65, которых разделили на две группы.В одной группе давали ту самую ягодную смесь, а в другой абсолютно идентичный по цвету напиток, который не содержал никаких действующих веществ. Показатели собирались на 30-й и 60-й день наблюдений, при этом применялись самые разные клинические инструменты, позволяющие оценить состояние здоровья.В целом, доказано, что употребление чуть менее 100 г этой смеси в сутки повышает качество сна, психологическое благополучие и работоспособность. Особенно благотворно смесь воздействовала на девушек и женщин от 20 до 49. На 60-й день наблюдались улучшения сна и увеличение его продолжительности, в среднем, на 21 минуту. Поскольку люди спали лучше, производительность труда у них повышалась, в среднем, на 38%, а ежедневный стресс снижался на 23%. При этом у женщин это было более наглядно, чем у мужчин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки