Время приёма пищи влияет на психику

Небольшое по объёму исследование учёных из Brigham and Women's Hospital в Бостоне показало, что время приёма пищи оказывает влияние на психическое здоровье. И люди, поглощающие пищу в ночное время, чаще сталкиваются с серьезными расстройствами.Не стоит изобретать велосипед в вопросе графика приёма пищи. На протяжении уже многих веков завтрак нужно получать утром, обед днём, а ужин - вечером, и не смещать этот график из-за желания поэкспериментировать или по каким-то другим причинам. К сожалению, подобное не всегда возможно, и существует сменная работа, при которой приём пищи происходит в неурочное время. Исследование американских ученых показало, что у принимающих пищу по ночам усиливались симптомы тревожных расстройств и депрессий.Следовательно, выбор времени приёма пищи является способом свести к минимуму расстройства настроения у людей, которые сталкиваются с нарушениями циркадных ритмов при сменной работе или авиаперелётах. Необходимо в будущем провести новые исследования именно с участием таких людей, чтобы установить, могут ли изменения в графике питания предотвратить тревожные расстройства и депрессии. Около 20% всех работников в индустриальных обществах, которые трудятся где-нибудь, к примеру, на фабриках или больницах, работают посменно.Они сталкиваются с несоответствиями между циркадными ритмами мозга и своим повседневным режимом, включая циклы сна и пробуждения, а также приёма пищи. Исследование показало, что у таких людей риск депрессий и тревожных расстройств на 25-40% выше.

