SR: миндаль может помочь защитить ДНК и сократить окислительные повреждения

Ученые утверждают, что употребление больших доз миндаля может помочь защитить клетки от окислительного повреждения, одновременно усиливая естественные защитные системы организма, но польза зависит от дозы и способа приготовления орехов.В недавнем систематическом обзоре, опубликованном в журнале Scientific Reports, исследователи собрали, обобщили и провели метаанализ результатов восьми клинических испытаний, чтобы подтвердить и прояснить влияние добавок миндаля на взрослых.Результаты обзора выявили зависимость от дозы, при которой ежедневное употребление более 60 граммов миндаля, как было отмечено, значительно снижает определенные маркеры повреждения клеток (в частности, MDA и 8-OHdG), а в некоторых анализах улучшает антиоксидантные ферменты организма (СОД в целом, хотя и не значительно в подгруппе >60 г/день).Эти результаты подтверждают роль миндаля как потенциального функционального продукта питания для управления окислительным стрессом, хотя авторы подчеркивают, что необходимо провести больше стандартизированных испытаний, прежде чем рассматривать рекомендации по политике общественного здравоохранения, особенно учитывая высокую изменчивость результатов и влияние таких факторов, как приготовление миндаля, исходный статус окислительного стресса и характеристики участников.Сырой и жареный миндаль имеет значение: обработка существенно влияет на антиоксиданты в миндале; обжарка разрушает термочувствительные полифенолы примерно на 26%, снижая их биодоступность по сравнению с сырыми орехами.Клетки постоянно подвергаются атаке активных форм кислорода (АФК) – нестабильных молекул, которые, как известно, повреждают липиды, белки и даже ДНК, что приводит к мутациям и связанным с ними заболеваниям. Окислительный стресс – это дисбаланс между этими разрушительными свободными радикалами и антиоксидантной защитой организма, усугубляемый загрязнением окружающей среды и вредными привычками (например, нездоровым питанием и курением).Со временем вызванное ROS повреждение клеток накапливается и было определено как основная причина хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), диабет, рак и нейродегенеративные расстройства.Современные исследования окислительного стресса включают оценку таких биомаркеров, как малоновый диальдегид (МДА) для повреждения липидов, 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозин (8-OHdG) для повреждения ДНК и антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза (СОД), для оценки антиоксидантной активности пациентов. Несмотря на эти методы наблюдения и диагностики, глобальное бремя окислительного стресса продолжает расти.Миндаль (в частности, плоды дерева Prunus amygdalus или Prunus dulcis) богат защитными антиоксидантными соединениями, включая витамин E, полифенолы и полезные мононенасыщенные жиры, что делает его перспективным диетическим средством для борьбы с окислительным стрессом. Хотя предыдущие исследования были обнадеживающими, ограниченный размер выборки делал результаты противоречивыми и не подлежащими обобщению, что потребовало проведения комплексного анализа для обобщения полученных данных.Бланшировка уничтожает основные полезные свойства: важно отметить, что полезные полифенолы, сконцентрированные в кожуре миндаля, практически уничтожаются, когда миндаль бланшируют перед употреблением или переработкой.Настоящий систематический обзор восполняет этот пробел в знаниях, собирая и повторно анализируя данные нескольких рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), направленных на количественную оценку влияния потребления миндаля на окислительный стресс. Обзор был составлен в соответствии с рекомендациями PRISMA (Предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и метаанализов).Комплексный поиск литературы включал в себя индивидуальный поиск по ключевым словам в нескольких онлайн-репозиториях научных исследований, включая Scopus, PubMed/Medline и Web of Science, с момента создания базы данных до января 2025 года. Двухэтапный скрининг использовался для выявления только публикаций, посвященных взрослым (? 18 лет), в которых в качестве вмешательства использовался миндальный препарат в любой форме, а результаты были представлены с использованием биомаркеров окислительного статуса. Все РКИ или перекрёстные исследования, соответствующие этим критериям, были включены в последующий анализ.Извлеченные данные включали оценки ключевых биомаркеров, а анализы использовали модель случайных эффектов для объединения результатов и расчета взвешенной разности средних (ВСР; общий эффект). Важно отметить, что был проведен анализ подгрупп, чтобы определить, влияет ли доза миндаля, а именно, менее или более 60 граммов в день, на наблюдаемые результаты.Связь с кишечником: Миндальная клетчатка не только способствует пищеварению, но и стимулирует рост кишечных бактерий, таких как бифидобактерии, которые вырабатывают соединения, помогающие снизить общий окислительный стресс во всем организме.Скрининг по названию, аннотации и полному тексту выявил восемь высококачественных исследований (пять параллельных РКИ и три перекрёстных исследования), соответствующих критериям включения (n = 424 участника). Сводная статистика показала, что включённые в исследование группы были разнообразны, включая здоровых людей, курильщиков и пациентов с хроническими заболеваниями. Дозировка миндаля варьировалась от 5 до 168 граммов в день, а продолжительность воздействия составляла от четырёх до 24 недель.Результаты метаанализа показали, что антиоксидантное действие миндаля частично зависит от дозы. Более низкие дозы показали минимальный эффект, однако ежедневный приём 60 граммов и более (примерно две большие горсти) привёл к значительному улучшению некоторых ключевых биомаркеров, особенно тех, которые указывают на повреждение клеток (MDA и 8-OHdG).Уровень МДА, продукта перекисного окисления липидов, снизился на средневзвешенную разницу -0,46 (p = 0,002) в подгруппе, получавшей высокие дозы, а уровень 8-OHdG, маркера окислительного повреждения ДНК, снизился на -5,83 (p < 0,001). Кроме того, наблюдалось общее улучшение эндогенной антиоксидантной защиты организма: активность СОД увеличилась на 2,02 (p = 0,008) в объединенном анализе, хотя в подгруппе, получавшей более 60 г/сут, статистически значимого результата не наблюдалось.Потребление миндаля также привело к небольшому, но значимому снижению уровня мочевой кислоты (WMD = -0,64, p = 0,009), что, по мнению авторов, может быть связано с ингибированием активности ксантиноксидазы, ключевого источника мочевой кислоты и активных форм кислорода. Его влияние на глутатионпероксидазу (GPx) не было статистически значимым. Примечательно, что оценки гетерогенности установили высокую степень вариабельности между исследованиями для некоторых результатов (I? > 90%), что подразумевает, что различия в дизайне исследования, приготовлении миндаля (сырой против жареного, бланшированный против небланшированного), потере полифенолов при удалении кожуры, потенциальной генетической изменчивости в реакциях антиоксидантных ферментов и взаимодействиях между миндальными волокнами и полифенолами, влияющими на микробиоту кишечника и системный окислительный статус, вероятно, способствовали противоречивым результатам.Этот систематический обзор и метаанализ подтверждают, что добавление миндаля может помочь контролировать окислительный стресс, особенно для некоторых биомаркеров, и что польза для МДА может быть более очевидна при дозах, превышающих 60 граммов в день. Не все биомаркеры реагировали дозозависимо, и улучшение СОД наблюдалось в целом, но незначительно в подгруппе, принимавшей высокие дозы.Эти результаты подтверждают классификацию миндаля как потенциально функционального продукта питания. Тем не менее, высокая вариабельность между исследованиями подчёркивает острую необходимость в дальнейших исследованиях. Авторы призывают к проведению более стандартизированных исследований для определения оптимальной дозировки, продолжительности и формы употребления миндаля для максимального увеличения его антиоксидантных свойств, в идеале с использованием единых методов приготовления миндаля и стратификацией участников по исходному уровню окислительного стресса для более точного определения целевых групп, которые, скорее всего, получат пользу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки