Ученые рассказали о влиянии микробов кишечника на бессонницу

Бессонница может быть вызвана микробами кишечника, а привычки сна влияют на его состав.Уточняется, что нарушения сна могут быть связаны с составом микробов кишечника, а обратное тоже верно: привычки сна способны влиять на здоровье кишечника. Эти данные расширяют понимание причин бессонницы и открывают возможности для микробиом-ориентированных подходов к лечению.По словам ученых, в будущем лечение бессонницы может включать пробиотики (например, йогурт или квашеную капусту), пребиотики (источники клетчатки) или даже фекальные трансплантации. Кроме того, микробиом кишечника может служить биомаркером для оценки эффективности терапии, что позволит индивидуализировать подход к пациенту.Для анализа связи между бессонницей и микробами использовался метод менделевской рандомизации, основанный на генетической информации для выявления причинно-следственных связей. Ученые сопоставили гены, связанные с бессонницей, с определенными видами кишечных бактерий, а затем проверили обратное — как наличие микробов влияет на риск бессонницы.Анализ показал, что 41 тип кишечных бактерий, вероятно, способствует бессоннице. Среди них 14 групп бактерий повышали риск нарушения сна, а восемь — снижали вероятность бессонницы. В обратном направлении нарушение сна ассоциировалось с уменьшением от 43 до 79% семи групп бактерий и с четырехкратным увеличением количества 12 других групп.Как отмечается, особое значение имеет бактерия Odoribacter, обычно связанная с хорошим состоянием кишечника, но при этом тесно связанная с риском бессонницы. Исследователи отметили, что обнаружился замкнутый цикл: разные микробы могут провоцировать бессонницу, а плохой сон меняет состав микробиома.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки