Диетолог Селезнева назвала самый вредный кофе
Эксперт отметила, что сам по себе кофейные напитки не являются вредными, важное значение здесь имеет количество выпитого кофе и время его употребления.
Негативные последствия для организма могут возникнуть, если выпивать более двух чашек бодрящего напитка в день, отметила врач.
«Также вредными могут быть различные сладкие добавки, например, сахар или сиропы. Стоит помнить, что выпитый на ночь кофе может нарушить сон», — добавила Селезнева.
Диетолог также сказала, что молоко или сливки способны смягчить кофе, однако нужно помнить, что их добавление увеличивает общую калорийность напитка.
