Врач назвала главные мифы о раке молочной железы

Этот вид рака по-прежнему остается одной из ведущих причин смерти среди женщин именно потому, что вокруг него существует несколько опасных заблуждений, которые мешают своевременному выявлению, рассказала руководитель клиники маммологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Ирина Васильева.По мнению специалиста, самый опасный миф о раке молочной железы — убеждение, что если нет симптомов или уплотнений, значит, всё в порядке.«Рак молочной железы на ранней стадии может не иметь симптомов, а самообследование будет не информативным, так как уплотнения еще не проявились. Опухоль может развиваться в течение месяцев и даже лет, не вызывая боли, изменений формы груди или специфических выделений», — сказала врач.По ее словам, крайне важно проходить скрининг на рак молочной железы после 40 лет, даже при полном субъективном благополучии. Наиболее распространенным методом скрининга является цифровая маммография, которая в ряде случаев позволяет выявить опухоли еще до появления видимых симптомов. Однако полагаться исключительно на маммографию не всегда достаточно, это также является распространенным стереотипом, который может препятствовать полноценной диагностике.«Маммография может быть неинформативна в ряде случаев: когда у женщины плотная железистая ткань (встречается у молодых пациенток) и если женщина входит в группу высокого риска развития рака, например при наследственном факторе и генетических мутациях», — отметила врач.В этом случае для скрининга рекомендуется проводить МРТ молочных желез. Этот метод способен обнаруживать образования размером от 4 мм с точностью до 99% и не вызывает лучевой нагрузки.Еще одним опасным мифом является мнение, что раком груди болеют только женщины старшего возраста.«Несмотря на то, что скрининг рекомендован женщинам после 40 лет, нельзя игнорировать риски в более молодом возрасте. Опухоль может развиться у женщин раньше, особенно при наличии семейного анамнеза или генетических мутаций. Поэтому молодым женщинам из группы высокого риска необходимо регулярно посещать маммолога и проходить назначенные им исследования», — подытожила Васильева.

