Употребление молочных продуктов снижает риск развития диабета 2 типа

Молочные продукты в умеренных количествах, такие как молоко и сыр, улучшают защиту от диабета 2 типа – это показало исследование итальянских ученых из Неаполитанского университета.Научные специалисты пришли к заключению, что потребление молочных продуктов связано с более низким риском развития диабета 2 типа. Данный тип диабета является его наиболее распространенной формой, возникающей, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина или же вырабатываемый ею инсулин не работает должным образом. Опасными осложнениями диабета 2 типа часто становятся болезни сердца, почечная недостаточность, потеря зрения, проблемы с кровообращением, ампутация стопы. Быть защищенным от этого заболевания крайне важно.В качестве профилактики диабета медики обычно рекомендуют употреблять в пищу продукты растительного происхождения, такие как цельное зерно, овощи, фрукты, бобовые, а также советуют ограничивать потребление большинства продуктов животного происхождения. Но исследователи Неаполитанского университета считают, что далеко не все животные продукты противопоказаны, если имеется риск диабета.Ученые проанализировали связь между различными продуктами животного происхождения и вероятным диабетом 2 типа (в частности, это были красное и белое мясо, переработанное мясо, рыба, молочные продукты, яйца). Их анализ показал, что молочные продукты наиболее эффективно помогали предотвратить развитие диабета 2 типа или имели нейтральную связь с развитием заболевания.«Не слишком жирные молочные продукты, особенно йогурт, связаны с более низким риском развития диабета 2 типа», - констатировали эксперты.В свою очередь, ежедневное употребление красного и переработанного мяса, согласно их данным ассоциируется с высоким риском диабета (при поедании всего 100 граммов за сутки). Ученые рекомендуют отдавать предпочтение умеренным порциям белого мяса, рыбы и яиц для получения белка.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки