Врач назвала опасные показатели пульса
Морякова объяснила, что у здорового взрослого человека частота сердечных сокращений в покое составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Пульс ниже этого показателя может быть опасным в том случае, если он сопровождается головокружением, слабостью, обмороками, болями в груди или одышкой.
«Если пульс стабильно ниже 50 и нет очевидных причин, нужно обратиться к врачу. Начать стоит с терапевта, после базовых исследований пациента направят к кардиологу», — уточнила врач.
Она добавила, что у спортсменов и физически активных людей, а также во время сна или отдыха ритм может замедляться до 40–50 ударов без последствий. Такой пульс может быть вариантом нормы, если не вызывает жалоб и не влияет на самочувствие
