Почему лучше просыпаться до 7 утра

Подъем до 7 утра не только укрепляет психическое здоровье, но и повышает продуктивность. Это наилучший распорядок дня, как установили исследователи из Университета Питтсбурга.Кто рано встаёт тому Бог подаёт, как говорит старая русская пословица. Теперь научное исследование подтверждает ее справедливость, а сделанные в ходе наблюдения выводы могут помочь убежденным совам и полуночникам пересмотреть собственные предпочтения в пользу самого полезного для здоровья режима дня. Раннее пробуждение и сохранение активности в течение суток положительно влияют на интеллект, здоровье и общую работоспособность, особенно у пожилых людей.Привычка рано вставать является защитной для здоровья лиц преклонного возраста. Исследование показало, что если это предпочтение не было, что называется, врождённым, и люди сами заставляли себя изменять распорядок дня, то и в этом случае раннее пробуждение укрепляло здоровье и общее самочувствие. Таковы итоги наблюдений за 1 800 взрослыми американцами старше 65, которые продолжались неделю.За их подвижностью следили с помощью фитнес-браслетов, а когнитивный функционал оценивали во время опросов. 38% участников были ранними пташками, они вставали до 7 утра и сохраняли активность дольше остальных в течение 15 часов каждый день. Оказалось, что именно у этих людей имелся максимальный уровень счастья, минимальная психологическая подавленность и наилучший когнитивный функционал.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки