Нерегулярный сон связан с повышенным риском смертности

Новые исследования показывают, что регулярный сон продолжительностью 7–8 часов может помочь снизить риск ранней смерти, в то время как нерегулярный или продолжительный сон может сигнализировать о скрытых рисках для здоровья.Недавнее корейское исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что продолжительный сон (более восьми часов) связан с повышенным риском смертности, особенно у мужчин с регулярным сном и женщин с нерегулярным. В исследовании подчёркивается важность учёта продолжительности и регулярности сна при разработке индивидуальных программ по поддержанию здоровья сна.Сон — важный физиологический процесс, характеризующийся изменённым состоянием сознания, снижением физической активности и снижением реакции на внешние раздражители. Различные аспекты сна, включая продолжительность, качество, регулярность и циркадную синхронизацию, в совокупности способствуют поддержанию физиологического и психологического гомеостаза.Несколько исследований связывают повышенную продолжительность и плохое качество сна с повышенным риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также смертности от всех причин. Новые данные свидетельствуют о том, что регулярность сна (постоянство времени сна и бодрствования) является потенциально более значимым предиктором кардиометаболического здоровья, чем просто продолжительность сна.Учитывая индивидуальное влияние различных характеристик сна на здоровье человека, исследователи из Медицинского центра Университета Ханьянг (Республика Корея) изучили взаимосвязь между продолжительностью и регулярностью сна и рисками серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и смертности от всех причин у взрослых корейцев.В исследовании приняли участие более 9000 участников исследования «Корейский геномный эпидемиологический анализ», проведенного Корейским агентством по контролю и профилактике заболеваний. Среди участников были жители сельской местности (Ансон) и городской местности (Ансан).Участники были разделены на несколько групп в зависимости от заявленной ими продолжительности сна (менее семи часов, от семи до восьми часов или более восьми часов) и регулярности сна (регулярный или нерегулярный).Был проведен соответствующий статистический анализ для изучения влияния продолжительности, регулярности сна и их сочетания на риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин в исследуемой популяции. Также был проведен гендерный анализ для оценки потенциальных различий в этих клинических исходах, обусловленных полом.В ходе исследования было выявлено 1095 случаев смерти и 811 серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в исследуемой популяции за период наблюдения, длившийся более 15 лет.Анализ, скорректированный с учётом клинически значимых сопутствующих факторов, показал, что у участников, спавших более восьми часов, риск смерти от всех причин значительно выше, чем у участников, спавших от семи до восьми часов. Тенденция к повышению риска смертности также наблюдалась у участников, спавших менее семи часов, хотя и не достигала статистической значимости.Что касается регулярности сна, исследование показало, что у участников с нерегулярным режимом сна наблюдается умеренное, но статистически незначимое повышение риска смертности по сравнению с участниками с регулярным режимом сна. Однако не было выявлено существенного влияния дефицита сна на риск смертности по любой причине. В частности, исследование не выявило значимого влияния исследуемых параметров сна (продолжительность сна, регулярность и достаточность сна) на риск серьёзных сердечно-сосудистых событий после коррекции с учётом сопутствующих факторов. Однако у участников с длительным и нерегулярным сном наблюдалась статистически незначимая тенденция.Комбинированный анализ всех параметров сна показал, что участники с нерегулярным сном менее семи часов имеют самый высокий риск смертности. Аналогично, у участников с регулярным сном более восьми часов риск смертности значительно повышен. У женщин нерегулярный сон более восьми часов также был связан с более высокой смертностью. У участников с длительным и нерегулярным сном наблюдалась тенденция к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Гендерный анализ выявил дифференцированную связь между параметрами сна и риском смертности. Во всей исследуемой популяции значительно более высокий риск смертности наблюдался у мужчин с нерегулярным сном менее семи часов или регулярным сном более восьми часов. Однако у женщин самая высокая связь со смертностью наблюдалась у женщин с нерегулярным сном более восьми часов.Результаты исследования показывают, что взрослые, которые постоянно поддерживают определённый режим сна и бодрствования и спят по семь-восемь часов в день, подвержены более низкому риску смертности от всех причин. Любое отклонение от этого режима сна может увеличить риск смертности. Риск смертности особенно выражен среди людей с нерегулярным режимом сна, сочетающимся с короткой или длинной продолжительностью сна. Выявлена значимая взаимосвязь, особенно у мужчин с коротким нерегулярным или длительным регулярным сном, и у женщин с длительным нерегулярным сном.Результаты исследования подчеркивают значимость продолжительности и регулярности сна как сильных независимых предикторов неблагоприятных последствий для здоровья. В сочетании с новыми эпидемиологическими и механистическими данными эти результаты свидетельствуют о том, что большая продолжительность сна устойчиво связана с более высокой смертностью, в то время как короткий сон демонстрирует незначительную, но тревожную тенденцию.Известно, что недосыпание увеличивает риск развития различных хронических заболеваний, включая гипертонию, диабет и ожирение. Отрицательное влияние короткого сна на общее состояние здоровья может помочь объяснить тревожную тенденцию к повышению смертности.Длительная продолжительность сна может указывать на скрытые недиагностированные проблемы со здоровьем или нелеченые сопутствующие заболевания, такие как обструктивное апноэ сна, которые потенциально могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и смертности.Наблюдаемые в исследовании чёткие гендерные ассоциации могут быть обусловлены регуляцией сна, опосредованной половыми гормонами. У женщин гормональные изменения, повышенная подверженность психосоциальному стрессу и обязанности по уходу за близкими могут влиять на режим сна. У мужчин определённую роль может играть более высокая распространённость обструктивного апноэ сна и стресс, связанный с работой, например, продолжительный рабочий день.Возрастные связи, выявленные в исследовании, свидетельствуют о том, что люди среднего возраста (от 40 до 49 лет) более склонны к развитию проблем со здоровьем из-за короткого сна. С другой стороны, люди старшего возраста (старше 60 лет) более подвержены неблагоприятным последствиям длительного сна.В совокупности эти результаты подчеркивают необходимость учитывать как характеристики сна, так и демографические характеристики (возраст и пол) при разработке персонализированных вмешательств в здоровье сна для использования в клинической практике или в сфере общественного здравоохранения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки