«Мозаичные» белые пятна в зрении говорят о глазной мигрени: что это за явление?

Также известная как ретинальная, глазная мигрень, часто вызывает частичную или полную потерю зрения в одном или обоих глазах и может сопровождаться головными болями.О явлении глазной мигрени рассказала офтальмолог Ирина Меликян. Она заметила, что большинстве случаев глазной мигрени поражаются оба глаза, хотя часто более серьезно страдает один глаз.Как проявляется нарушение? Обычно зрение становится размытым или тусклым, у некоторых людей возникают вспышки белого света или мозаичные пустые пятна. Подобная потеря зрения обычно длится от 10 до 20 минут, после чего оно постепенно возвращается. Как правило, эти симптомы сопровождаются головными болями.Почему возникает? Причины глазной мигрени до конца не изучены, но считается, что она возникает, когда приток крови к глазу ограничивается из-за внезапного сужения кровеносных сосудов. Когда сосуды расслабляются, нормальный кровоток возвращается, и патологические симптомы исчезают.По словам офтальмолога, симптомы глазной мигрени могут быть вызваны целым рядом повседневных действий, включая физические нагрузки, курение, наклоны тела. стресс, высокое кровяное давление, низкий уровень сахара в крови.Кто подвержен? Явление глазной мигрени чаще встречается у людей старше 40 лет, женщин и тех, кто в силу наследственности бывает склонен к мигреням, головным болям.«Если ваше зрение ухудшилось внезапно, важно срочно обратиться к окулисту или врачу, особенно если это произошло впервые», - поделилась советом Меликян.

