Российские ученые создадут таблетки от диабета и ожирения
В основе разработки лежат соединения, воздействующие на глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) — природную молекулу, регулирующую уровень сахара в крови и аппетит. Ученые модифицировали структуру зарубежного препарата дануглипрона, который ранее показал серьезные побочные эффекты в клинических испытаниях.
Пока вещества протестированы только на клеточных культурах. После выбора наиболее перспективного варианта исследователи планируют перейти к доклиническим и клиническим испытаниям.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий