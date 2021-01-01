Онколог Воробьев: аспирин «уменьшает некоторые виды рака»

Хотя рак представляет собой ужасающую перспективу, исследования показывают, что риск можно в некоторой степени изменить. По словам врача-онколога Андрея Воробьева, одно популярное болеутоляющее может помочь создать барьер против некоторых видов рака.Между здоровой диетой и физическими упражнениями существуют различные вмешательства, которые могут помочь снизить риск смертельного заболевания. Однако новое исследование предполагает, что предотвратить рак можно так же просто, как принять аспирин."В 2021 году был проведен метаанализ аспирина. Мы знаем, что это противовоспалительное средство, оно уменьшает воспаление по всему телу. Мы используем его для снижения температуры. А еще он разжижает кровь, поэтому мы даем его пациентам, у которых были сердечные приступы. Как показал метаанализ, в котором оценивалось влияние аспирина, он делает три вещи. Он уменьшает некоторые виды рака, снижает распространение рака, а также снижает риск смерти людей от рака", - говорит онколог Андрей Воробьев, комментируяВрач также добавил, что вы должны обсудить со своим врачом плюсы и минусы того, следует ли вам принимать обезболивающее, чтобы предотвратить рак.Исследователи также определили ключевые механизмы, в том числе уменьшение воспаления, связанного с раком, и аномальное свертывание крови, которые могут объяснить эффект.На самом деле, ряд исследований в обзоре показал, что аспирин может повысить шансы на выживание при раке примерно на 20 процентов. Тем не менее, команда также подчеркнула, что в настоящее время необходимы дополнительные доказательства, поскольку результаты сильно различаются между испытаниями.

