Диетолог заявила об отсутствии пользы чая с медом

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, действительно ли чай с медом полезен.Специалист отметила, что в меде практически нет целебных свойств, хотя раньше его в народной медицине использовали вместе с другими продуктами. Эксперт пояснила, что в нем действительно присутствуют биологически активные вещества в микродозах, но работать он может лишь в сочетании с травами и настойками, а во многом действует эффект плацебо.По ее словам, мед — это калорийный и дорогой продукт, по сути сопоставимый с сахаром, поэтому искать в нем особую пользу не стоит. Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.Специалист добавила, что мед способен вызывать аллергию и другие недомогания, поэтому перед его употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки