Определены продукты, способные увеличивать тестостерон

Многолетние исследования показывают, что после 30 лет начинается поступательное снижение тестостерона в мужском организме. Таковы особенности физиологии сильного пола. Но это снижение оказывает влияние далеко не только на потенцию и репродуктивные возможности мужчин.Известно, что помимо снижения либидо, уменьшение концентрации тестостерона приводит к ухудшению состояния мышечной массы и костей, также происходят сбои в выработке эритроцитов. Какие-то из этих проблем лечатся медикаментозно, но есть и более простой и безвредный для организма путь – изменить подходы к питанию.Недавние исследования показывают, что это вполне реально, эксперты рекомендуется насыщать меню продуктами, в составе которых много витаминов, антиоксидантов, полифенолов. В первую очередь, наличие в рационе растительных продуктов позволяет уменьшить уровень воспалительных процессов. Что, в свою очередь, улучшает кровообращение, в том числе, обеспечивая активное поступление крови к половому члену для усиления эрекции и увеличения длительности сексуальной активности.В списке полезных продуктов – зеленый чай, яблоки, петрушка, виноград, грейпфруты, томаты, сельдерей. Также необходимо наладить сон, подключить посильные занятия спортом и отказ от вредных привычек.Наконец, специалисты пришли к выводу, что препараты для похудения также способствуют нарастанию мужского либидо. В частности, об этом говорилось на очередной конференции эндокринологов, что состоялась в Сан-Франциско.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки