Врач рассказал о риске рака шейки матки при ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) рассматривается гинекологами и онкологами как один из ключевых факторов, способствующих развитию онкозаболеваний, прежде всего, рака шейки матки. Об этом рассказал онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров.«Такое пристальное внимание к вирусу неслучайно. В большинстве случаев этой тяжелой болезни виноваты агрессивные штаммы вируса папилломы. Проблема этого вируса и онкорисков, которые он несет для молодых женщин, связана со скрытым характером инфекции», — отметил он.Вирус папилломы человека — самая частая инфекция, передающаяся при любом виде незащищенного полового контакта. По оценке врачей, этим вирусом хотя бы раз в жизни инфицируется до 80% сексуально активных женщин. Одним из характерных признаков инфекции является образование папиллом и кондилом в области половых органов и анального отверстия.«ВПЧ нередко протекает бессимптомно, и во многих случаях организм самостоятельно справляется с инфекцией — в течение двух лет после заражения. Однако у некоторых женщин вирус переходит в хроническую форму, становясь триггером для запуска онкологического процесса. Для женского здоровья наиболее опасны вирусы 16-го и 18-го типов, именно их выявляют у подавляющего числа пациенток с диагнозом «рак шейки матки», — отметил Ахмеров.У женщин с крепким иммунитетом онкозаболевание, как и сам вирус, может развиваться медленно, иногда на протяжении 15–20 лет. Однако если организм сильно ослаблен сопутствующими заболеваниями, рак прогрессирует гораздо быстрее — в течение пяти лет.Онкогинеколог порекомендовал обратить внимание на характерную симптоматику рака шейки матки. В первую очередь это маточные кровотечения после интимной близости или не связанные с менструальным циклом, выделения из влагалища с неприятным запахом, постоянные болезненные ощущения в пояснице, тазу и ногах.Ахмеров подчеркнул, что регулярный скрининг на ВПЧ и предраковые изменения шейки матки — это ключ к раннему обнаружению женской онкологии. Женщинам 30 лет и старше необходимо проходить ПАП-тестирование на ВПЧ и цитологическое исследование шейки матки хотя бы раз в год. В случае обнаружения вируса без клинических проявлений обследование повторяется через 6–12 месяцев.Помимо скрининга, еще одним действенным инструментом в борьбе с вирусом папилломы является вакцинация. Сейчас в России и ряде стран используются препараты, которые повышают иммунитет к самым онкогенным типам вируса.По мнению врача, наибольшая эффективность от вакцинации достигается в подростковом возрасте (9–13 лет). Однако и молодым женщинам, и даже носительницам вируса вакцинация тоже необходима. Это позволяет сформировать устойчивый иммунный ответ организма, погасить активную фазу вируса и предотвратить развитие онкозаболевания в будущем.Рак шейки матки — болезнь, которую проще предотвратить, чем лечить. Комплексный подход, включающий регулярные обследования, вакцинацию против ВПЧ и онконастороженность, помогает защитить миллионы женщин по всему миру. А ранняя профилактика — это не просто медицинская рекомендация, а реальный шанс сохранить здоровье и жизнь.

