Диетолог назвал подходящий для употребления чипсов возраст ребенка

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал, с какого возраста ребенку можно есть чипсы, и предупредил о влиянии употребления этого продукта на здоровье в будущем?.Специалист отметил, что современные промышленные чипсы содержат множество вредных химических компонентов, особенно опасных для подростков. По его словам, чем позже ребенок начнет есть такую пищу, тем лучше, но оптимально вовсе отказаться.Врач предупредил, что в юном возрасте чипсы могут закладывать проблемы с репродуктивной системой на будущее: у мужчин повышаются риски снижения тестостерона и эректильных дисфункций, у женщин — трудности с фертильностью. Кроме того, регулярное употребление приводит к ожирению, диабету и болезням ЖКТ, которые всё чаще встречаются у молодых людей.Специалист добавил, что содержащиеся в чипсах усилители вкуса, такие как глутамат, перегружают нервную систему и вызывают ухудшение памяти, внимания и эмоциональной стабильности. В качестве альтернативы он предложил орехи, сухофрукты или чипсы из натуральных ингредиентов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки