Ученые обнаружили новый способ, которым тромбоциты могут подавлять воспаление

Тромбоциты, пожалуй, наиболее известны своей ролью в свертывании крови, образовании корок и связанным с этим, пусть и менее полезным, вкладом в развитие инфарктов и инсультов. Но эти крошечные, похожие на блюдце клетки крови выполняют и другие физиологические функции, включая наблюдение за вирусными и бактериальными инфекциями, привлечение иммунных клеток к месту предполагаемого проникновения и даже прямое уничтожение патогенов.Теперь, благодаря результатам исследования Ludwig Cancer Research, можно добавить к этому богатому портфелю дополнительную и критически важную функцию.Исследователи под руководством Бетан Псайлы из Университета Людвига Оксфорда и Лорен Мерфи сообщают в статье, опубликованной в журнале Science, что тромбоциты также могут способствовать подавлению системного воспаления. Более того, механизм их действия можно легко использовать для значительного улучшения раннего и малоинвазивного выявления рака, а также повышения чувствительности пренатального скрининга.«Хотя тромбоциты не имеют собственного ядра, мы обнаружили, что они действуют как губки, впитывая фрагменты ДНК, выделяемые мёртвыми и умирающими клетками. Наш организм использует множество механизмов для удаления этих фрагментов ДНК из кровотока, поскольку при накоплении они могут провоцировать воспалительные и аутоиммунные заболевания», - говорит Бетан Псайла из Оксфордского отделения Института исследований рака им. Людвига. «Наши результаты свидетельствуют о том, что тромбоциты играют важную роль в ограничении количества фрагментов ДНК в плазме. Мы также обнаружили, что при активации они высвобождают эти фрагменты ДНК, что позволяет предположить, что тромбоциты могут распределять свою ДНК таким образом, чтобы предотвращать неспецифическое воспаление, но при этом вызывать целенаправленные воспалительные реакции там, где это необходимо, например, в месте повреждения».Внеклеточная ДНК (ВКД) также может содержать следы циркулирующей ДНК, полученной из опухолевых клеток (цДНК). В настоящее время существует всё более совершенный набор технологий для выделения и анализа ЦДНК для неинвазивного выявления рака и мониторинга ответа на терапию. Однако уровни ЦДНК очень низки, особенно на самых ранних стадиях заболевания, когда рак лучше всего выявляется. Её редкость снижает чувствительность скрининга рака с помощью таких «жидких биопсий».В настоящее время вкДНК, собираемая для этих диагностических исследований, выделяется из плазмы крови после удаления всех клеток крови, включая тромбоциты. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что значительная доля вкДНК, в том числе полученной из опухолевых клеток, содержится в тромбоцитах, и поэтому этот важный источник информации упускается из виду.«Мы продемонстрировали, что тромбоциты захватывают фрагменты ДНК, несущие мутационные следы раковых клеток», — говорит Мерфи. «Это справедливо не только для пациентов с запущенным раком, но, что примечательно, и для людей с предраковыми полипами в толстой кишке, что позволяет предположить, что тромбоциты могут представлять собой дополнительный и пока неиспользованный источник вкДНК, способный значительно повысить чувствительность жидкостной биопсии».Открытие того, что циркулирующие тромбоциты несут генетические признаки рака, имеет важное значение для профилактики рака.Тромбоциты обладают примечательной морфологической особенностью: они, подобно губкам, пронизаны сетью выстланных мембраной каналов, называемых системой открытых канальцев. Эти каналы позволяют им высвобождать определенные биомолекулы, необходимые для свертывания крови и восстановления тканей при активации, а также захватывать другие, например, вирусную РНК и ДНК, по мере их циркуляции.Учитывая последнюю возможность, несколько лет назад на междисциплинарном мозговом штурме, организованном благотворительной организацией Cancer Research UK, Псайла выдвинула гипотезу о том, что тромбоциты также могут накапливать геномную внеклеточную ДНК.В итоге, проведенные созданной группой ученых исследования, показали, что тромбоциты действительно поглощают человеческую cfDNA в лабораторных культурах и клинических образцах.Чтобы доказать, что они наблюдали не только остаточную ДНК мегакариоцитов — ядросодержащих клеток, из которых образуются тромбоциты, — исследователи изучили ДНК тромбоцитов беременных женщин, у которых, как известно, был мужской пол. Они сообщают, что смогли предсказать пол ребёнка в каждом проанализированном образце крови, обнаружив фрагменты Y-хромосомы в тромбоцитах, которые могли быть получены только из фетальной ДНК, собранной ими во время путешествий.«Учитывая их распространенность, простоту выделения и перфузию по всем тканям, тромбоциты идеально подходят для того, чтобы служить биосенсорами генетических нарушений в тканях», — говорит Псайла.Дальнейшие исследования в лаборатории будут направлены на выяснение роли тромбоцитов в физиологическом управлении cfDNA, а также судьбы и последствий фрагментов ДНК, высвобождаемых при активации тромбоцитов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки