Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем

Нехватка железа затрагивает до трети женщин, оставаясь самым распространенным дефицитом питательных веществ в мире.Уточняется, что железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, анемия выявляется у 31% женщин репродуктивного возраста, 36% беременных и 40% детей до пяти лет.В публикации подчеркивается, что воспалительные процессы, возникающие при острых или хронических заболеваниях, включая ожирение, способны снижать усвоение этого микроэлемента. Дефицит железа ведет к снижению уровня гемоглобина и развитию анемии, сопровождающейся бледностью кожи, усталостью, одышкой, учащенным или нерегулярным сердцебиением. Он повышает риск осложнений во время беременности и родов, задержек роста и развития мозга у детей, а также смертности среди матерей и младенцев.Наибольшей угрозе подвержены женщины с менструацией, беременные, дети и подростки. В этих группах потребность в железе выше из-за ежемесячной потери крови, развития плода или интенсивного роста.Основным способом лечения дефицита железа названы пероральные препараты микроэлемента. Для людей с побочными эффектами, такими как тошнота или запор, специалисты советуют принимать их через день. При тяжелых формах дефицита или непереносимости таблеток возможно внутривенное введение железа.Кроме того, эксперты отметили, что предотвратить многие случаи дефицита можно с помощью питания. В рацион стоит включить продукты, богатые железом, — бобовые, зеленые листовые овощи, семена, орехи, обогащенные железом злаки. Также источником легкоусвояемого микроэлемента может быть умеренное количество красного мяса. При растительном питании усвоению железа способствует сочетание таких продуктов с источниками витамина С, например лимонным соком или ягодами.Врачи предупредили, что чай и кофе, содержащие полифенолы, могут мешать усвоению данного элемента.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки