EHJ: инфекция COVID приводит к старению кровеносных сосудов, особенно у женщин

По данным исследования, опубликованного в European Heart Journal, инфекция COVID, особенно у женщин, может привести к старению кровеносных сосудов примерно на пять лет.Кровяные сосуды постепенно становятся более жёсткими с возрастом, но новое исследование предполагает, что COVID-19 может ускорить этот процесс. Исследователи отмечают важность этого, поскольку люди с более жёсткими кровеносными сосудами подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт.Исследованием руководила профессор Роза Мария Бруно из Парижского университета Сите (Франция). Она отметила: «После пандемии мы узнали, что у многих людей, перенесших COVID, симптомы могут сохраняться месяцами или даже годами. Однако мы всё ещё изучаем, какие процессы в организме приводят к появлению этих симптомов».«Мы знаем, что COVID может напрямую поражать кровеносные сосуды. Мы полагаем, что это может привести к так называемому раннему старению сосудов, то есть к тому, что ваши кровеносные сосуды становятся старше вашего хронологического возраста, и вы становитесь более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Если это происходит, нам необходимо выявить тех, кто находится в группе риска, на ранней стадии, чтобы предотвратить инфаркты и инсульты», - добавила она.В исследовании приняли участие 2390 человек из 16 стран (Австрия, Австралия, Бразилия, Канада, Кипр, Франция, Греция, Италия, Мексика, Норвегия, Турция, Великобритания и США), которые были набраны в период с сентября 2020 года по февраль 2022 года.Их классифицировали по группам: никогда не болели COVID, недавно переболели COVID, но не были госпитализированы, госпитализированы с COVID в общую палату или госпитализированы с COVID в отделение интенсивной терапии.Исследователи оценили сосудистый возраст каждого человека с помощью устройства, измеряющего скорость распространения волны артериального давления между сонной артерией (в шее) и бедренными артериями (в ногах). Этот показатель называется скоростью распространения пульсовой волны в сонной и бедренной артериях (СПВ). Чем выше этот показатель, тем жестче кровеносные сосуды и тем выше сосудистый возраст человека. Измерения проводились через шесть месяцев после заражения COVID-19 и повторно через 12 месяцев.Исследователи также регистрировали демографические данные, такие как пол пациента, возраст и другие факторы, которые могут влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.Приняв во внимание эти факторы, исследователи обнаружили, что у всех трёх групп пациентов, перенесших COVID, включая пациентов с лёгкой формой COVID, артерии были более жёсткими по сравнению с теми, кто не был инфицирован. Этот эффект был более выражен у женщин, чем у мужчин, а также у людей с стойкими симптомами длительной COVID-19, такими как одышка и усталость.Среднее увеличение скорости распространения пульсовой волны (СПВ) у женщин с лёгкой формой COVID составило 0,55 метра в секунду, у женщин, госпитализированных с COVID, — 0,60 метра в секунду, и у женщин, находящихся в отделении интенсивной терапии, — 1,09 метра в секунду. Исследователи утверждают, что увеличение скорости распространения пульсовой волны примерно на 0,5 метра в секунду является «клинически значимым» и эквивалентно старению примерно на пять лет, при этом риск сердечно-сосудистых заболеваний у 60-летней женщины увеличивается на 3%.У людей, вакцинированных от COVID, артерии, как правило, были менее жёсткими, чем у невакцинированных. В долгосрочной перспективе старение сосудов, связанное с инфекцией COVID, по-видимому, стабилизировалось или немного улучшилось.«Существует несколько возможных объяснений сосудистых эффектов COVID. Вирус COVID-19 воздействует на специфические рецепторы в организме, называемые рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2), которые находятся на слизистой оболочке кровеносных сосудов. Вирус использует эти рецепторы для проникновения в клетки и их инфицирования», - говорит Бруно.Это может привести к сосудистой дисфункции и ускоренному старению сосудов. Также могут быть задействованы воспалительные процессы и иммунные реакции организма, защищающие его от инфекций.«Одной из причин различий между женщинами и мужчинами могут быть различия в работе иммунной системы. У женщин иммунный ответ развивается быстрее и сильнее, что может защитить их от инфекции. Однако этот же ответ может также усилить повреждение кровеносных сосудов после первичного инфицирования», - пояснила Бруно. «Старение сосудов легко измерить, и с ним можно бороться с помощью широко доступных методов лечения, таких как изменение образа жизни, прием препаратов для снижения артериального давления и уровня холестерина. Людям с ускоренным старением сосудов важно делать все возможное, чтобы снизить риск инфарктов и инсультов».Профессор Бруно и ее коллеги продолжат наблюдение за участниками в течение ближайших лет, чтобы установить, приводит ли обнаруженное ими ускоренное старение сосудов к повышенному риску сердечных приступов и инсультов в будущем.«Хотя острая угроза пандемии COVID-19 ослабла, в результате возникла новая проблема: постостром синдром COVID-19. Всемирная организация здравоохранения определяет этот синдром как симптомы, появляющиеся через три месяца после заражения и сохраняющиеся не менее двух месяцев. Исследования показывают, что этот синдром развивается у 40% людей, впервые перенесших COVID-19», - добавляет Бехнуд Бикдели из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США).В этом крупном многоцентровом проспективном когортном исследовании приняли участие 2390 человек из 34 центров. Целью исследования было выяснить, сохраняется ли артериальная жёсткость, измеряемая по СПВ, у лиц с недавней инфекцией COVID-19. Анализы с разбивкой по полу выявили поразительные различия: у женщин во всех группах пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 наблюдалось значительное повышение СПВ, причём наибольшее увеличение (+1,09 м/с) наблюдалось у тех, кому требовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии.Исследование CARTESIAN доказывает, что COVID-19 состарил наши артерии, особенно у взрослых женщин. Вопрос в том, сможем ли мы найти изменяемые цели, чтобы предотвратить это при будущих всплесках инфекции и смягчить неблагоприятные последствия для тех, кто страдает от старения сосудов, вызванного COVID-19.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки