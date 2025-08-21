Раскрыто главное условие отличного секса

Сексологи Майкл Стоцкс и Индиго Стрей Конгер назвали главное условие отличного секса.По словам Стоукса, общение до и после секса способствует психологической безопасности с партнером и улучшает качество интимной близости. «Вы можете обсудить свои границы и желания, и такой уровень связи может усилить удовольствие», — рассказал он и добавил, что такая коммуникация — это отличная возможность рассказать о том, что понравилось во время полового акта, и выразить благодарность за этот опыт.В свою очередь, Индиго Стрей Конгер призвала не воспринимать такое общение как серьезный допрос или официальную встречу. «Обсуждение секса — это не поиск секретного способа довести партнера до оргазма; скорее это выяснение того, как сочетаются ваши стили в постели и как вы можете проявлять любопытство и возбуждать друг друга в эротической обстановке», — подчеркнула она.

