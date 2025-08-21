Диетолог Соломатина опровергла пользу "диеты драной кошки"

В Сети завирусилась "диета драной кошки", подразумевающая употребление продуктов без термической обработки.Поможет сэкономитьВ Сети набирает популярность "диета драной кошки", смысл которой – употребление продуктов, не требующих термической обработки. В основе же рациона находятся консервированная рыба, например сардины, сайра или шпроты, а также роллы. Вместе с этим худеющие добавляют крекеры, зелень, ягоды и кефир.Выбор таких продуктов был основан на том, чтобы сэкономить время на приготовление пищи. При этом пользователи Сети утверждают, что такие продукты улучшают качество кожи и помогают справиться с такими дерматологическим заболеваниями, как экзема и псориаз."В сардинах полно витаминов, особенно железа, которое полезно при анемии"; "Сардины такие дешевые, я постоянно ем их на завтрак, потому что в них полно протеина и омега жирных кислот"; "Моя кожа сияет, когда я ем сардины, суши, тунец", – писали комментаторы.Однако шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания и автор мастер-классов по anti-age-кухне Сергей Леонов рассказал Peopletalk, что "диета драной кошки" не такая полезная, какой ее пытаются показать блогеры."Белковая пища маложирная, поэтому любая рыба намного полезнее, чем, например, сосиски или котлеты. Однако здесь предпочтение отдается сайре, сардинам и шпротам, где в два раза больше соли и масла, чем нужно".Эксперт добавил, что вместо консервированной рыбы стоит выбрать свежий лосось или же тунец без добавления масла. Также необходимо заменить маринованные овощи на свежие, а крекеры – на галеты.Помимо этого, рацион можно разнообразить сезонными продуктами: абрикосами, арбузом или сливами. Также важно, чтобы половину тарелки составляли листья салата. Плюс Леонов посоветовал пить воду, цветочные чая, много двигаться, а также избегать употребления кофе.Страдает весь организм?Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 подтвердила сомнения насчет пользы "диеты драной кошки"."В консервах действительно содержится небольшое количество омега-3 жирных кислот, но обилие масла все портит. Обычно оно некачественное, поэтому в нем много трансжиров, ухудшающих состояние клеток. Однако самое опасное, что в банке консервированной рыбы соль находится в избытке. Она задерживает жидкость в организме, провоцирует отеки и увеличивает вес, что негативно сказывается на фигуре. При этом страдает еще и здоровье: избыток соленых продуктов повышает давление, нарушает работу головного мозга и сердца. Кроме того, ухудшается синтез белка, что негативно сказывается на иммунитете", – рассказала эксперт.Эксперт добавила, что для нормальной работы организма необходимо существенно расширить линейку продуктов, даже если они термически не обрабатываются. Например, на ночь можно замачивать гречку, которая на утро будет готова. За счет этого продукт поможет закрыть дефицит полезных углеводов.Также Соломатина посоветовала осторожнее отнестись к суши и роллам: обычно их готовят не из дикой рыбы, а значит, полезных жирных кислот будет немного. Кроме того, в рисе быстро размножаются бактерии, поэтому есть его нужно сразу же после приготовления. Если же блюдо употреблять вместе с соевый соусом, в организм будет поступать слишком много соли, объяснила специалист.При этом врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что при приеме пищи особенно важна ее температура. В целом блюда рекомендуется употреблять теплыми, отказавшись от горячих или холодных."Например, слишком горячий чай повышает риск повреждения ЖКТ, особенно если уже есть гастриты, язвы и другие проблемы. Из-за них нарушаются защитные функции желудка, поэтому воспалительные заболевания могут прогрессировать. Также избыточно горячая еда нарушает качество эмали зубов и может навредить ротовой полости, провоцируя канцерогенез (преобразование здоровых клеток в раковые, что приводит к онкологии. – Прим. ред.)".При этом не нужно употреблять и слишком холодные продукты. Они ускоряют моторику кишечника и желудка, поэтому такая пища будет быстрее покидать ЖКТ, заключил Арзамасцев.

