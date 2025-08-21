Врач раскрыла злейшего врага здоровья сердца

На здоровье сердца влияет большое количество факторов, однако злейшим врагом для здоровья этого органа является курение, уверяет кардиолог Ирина Васильева. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.«Курение — худшее, что можно сделать для своей сердечно-сосудистой системы. Причем в любом количестве», — предупредила Васильева.Она подчеркнула, что многие люди считают, что если они сократят количество выкуриваемых сигарет в день, то и риски для сердечно-сосудистой системы снизятся. Однако врач назвала это утверждение правдивым исключительно для профилактики рака легких и хронической обструктивной болезни легких. В то же время, согласно исследованиям ученых, с ишемической болезнью сердца и инфарктом такой связи обнаружено не было.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки