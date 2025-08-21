Повышенный холестерин: 3 продукта снижают его наиболее эффективно

Если вам диагностировали повышенный уровень холестерина, включайте в свой рацион больше растительных продуктов.Накопление «плохого» холестерина ЛПНП в крови тесно связано с развитием сердечных заболеваний, в том числе смертельно опасных. Когда в крови накапливается слишком много холестерина, он может объединяться с другими веществами и формировать «пробки», блокирующие коронарные артерии.Один из способов снизить уровень холестерина – внести соответствующие изменения в рацион, об этом в беседе с «МедикФорум» заметила врач общей практики Татьяна Захарова. В частности, по словам медика, одними из наиболее эффективных естественных антихолестериновых средств являются продукты, содержащие химическое вещество, называемое глюкорафанином.«Исследования показывают, что продукты, содержащие более высокие уровни глюкорафанина, например, брокколи могут содействовать снижению уровень холестерина ЛПНП в крови на несколько процентов».Специалист объяснила, что глюкорафанин помогает регулировать обмен веществ в организме. Когда его клетки перегружаются слишком большим количеством жира и сахара, они начинают превращать этот избыточный материал в холестерин. Попадая в человеческий организм, глюкорафанин преобразуется в другое вещество сульфорафан, которое останавливает процесс производства холестерина.Помимо брокколи, продуктом, содержащим высокий уровень глюкорафанина, является цветная капуста и пророщенные ростки. Употреблять растительные продукты полезно приготовленными на пару. Примечательно, что что сульфорафан, который синтезируется в организме благодаря получаемому с ними глюкорафанину, не только помогает снижать холестерин, но и способен предотвращать рост раковых клеток, высвобождая антиоксиданты.«Еще один замечательный продукт, помогающий снижать повышенный холестерин, – это авокадо».Врач Захарова дополнила: исследователями было обнаружено, что употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев может значительно снизить уровень холестерина ЛПНП.

