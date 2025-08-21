Что будет, если не есть неделю: мнение эксперта, что произойдёт с организмом при голодании

В материале узнаете о возможных рисках и последствиях.Марьяна Джутова, врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга):«Голодание — одна из самых обсуждаемых тем. Многие слышали о его «оздоравливающих» эффектах: очищение организма, похудение, улучшение самочувствия. Но что на самом деле происходит с телом, если не есть неделю? Правда ли, что отказ от пищи помогает «перезагрузить» организм? И насколько это безопасно для обычного человека?»Голодание представляет собой добровольный отказ от приёма любой пищи, за исключением чистой воды, на определённый период.Физиологические изменения в организме во время голоданияКогда человек перестаёт получать пищу, организм проходит через несколько стадий адаптации. Эти процессы — результат эволюционной приспособленности к периодам нехватки еды.День 1-2: истощение гликогенаПервые 24-48 часов голодания организм использует запасы гликогена — углеводов, хранящихся в печени и мышцах. Гликоген расщепляется на глюкозу, поддерживая уровень сахара в крови.Что вы почувствуете: слабость, головокружение, раздражительность, повышенное чувство голода. Это связано с колебаниями уровня инсулина и глюкозы.День 3-4: переход на кетозКогда запасы гликогена истощаются, организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии. В печени начинается выработка кетоновых тел — альтернативного топлива для мозга и тканей.Что вы почувствуете: уменьшение чувства голода, возможное улучшение концентрации (у некоторых), но также — сухость во рту, неприятный запах изо рта («кетоновое дыхание»), тошноту.День 5-7: сохранение белка и метаболическая адаптацияОрганизм старается сохранить мышечную массу, активируя процессы аутофагии — «самоочищения» клеток. Это естественный механизм, при котором повреждённые клеточные структуры разрушаются и перерабатываются.Однако! Несмотря на популярные заявления о «детоксикации», печень и почки и так справляются с очисткой организма без голодания. Аутофагия действительно усиливается при голодании, но её долгосрочные клинические эффекты у человека до конца не изучены.Что будет, если не есть неделю: возможные последствияГолодание в течение семи дней — это серьёзная нагрузка на организм. Вот что может произойти:Потенциальные краткосрочные эффекты:снижение массы тела (в основном за счёт воды и гликогена, частично — жира);кратковременное улучшение чувствительности к инсулину;возможное снижение воспалительных маркеров (по данным некоторых исследований).Риски и осложненияПотеря мышечной массы. Даже при наличии кетоза организм частично расщепляет белок из мышц.Нарушение электролитного баланса. Дефицит калия, магния, натрия может привести к аритмии, слабости, головокружению.Снижение метаболизма. Организм «впадает в режим экономии», замедляя обмен веществ — это может привести к замедлению похудения в будущем.Ослабление иммунитета. Нехватка белков, витаминов и микроэлементов снижает защитные функции.Обострение хронических заболеваний. Особенно у людей с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы.Психологические последствия. Раздражительность, тревожность, одержимость едой, риск развития расстройств пищевого поведения.Мифы о голоданииМиф 1: «Голодание очищает организм от токсинов»Реальность: печень и почки постоянно детоксицируют организм. Голодание не усиливает этот процесс, а в некоторых случаях — может его нарушить из-за недостатка питательных веществ, необходимых для ферментных реакций.Миф 2: «Голодание помогает похудеть надолго»Реальность: после голодания большинство людей возвращаются к прежнему питанию и набирают вес обратно, часто с избытком (эффект «йо-йо»). Это связано с замедлением метаболизма и потерей мышечной массы.Миф 3: «Голодание подходит всем»Реальность: голодание противопоказано:детям и подросткам;беременным и кормящим;людям с ИМТ (индекс массы тела)

