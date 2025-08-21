Позднее время приема пищи не влияет на вес человека: ученые

Принято считать, что позднее время приема пищи вечером способствует набору веса, но ученые констатируют: время, в которое человек ест перед сном, «совсем не влияет» на его вес.Существует теория, согласно которой еда ночью идет вразрез с циркадными ритмами людей, и что ночное время предназначено для отдыха, а не для еды. Однако исследование, проведенное университетами Абердина и Суррея, показало, что человек может иметь привычку обильно завтракать, ни обильно ужинать: время приема пищи не будет влиять на его вес.Исследователи пригласили для обследования здоровых людей с избыточным весом. В течение четырех недель часть участников питалась по принципу «обильный завтрак и небольшой ужин», часть – по принципу «небольшой завтрак и обильный ужин». По словам ученых, они предполагали, что обильный завтрак и небольшой ужин увеличат количество сожженных калорий, а также посодействуют потере веса у испытуемых. Но они не обнаружили «никаких различий» в массе тела или в том, сколько калорий оно сжигало в состоянии покоя. Также не было существенных различий в суточных уровнях глюкозы, инсулина или липидов в крови.Ученые пришли к выводу, что время получения калорий организмом не оказывает решающего влияния на его вес – главным является соотношения получаемых и расходуемых калорий.«Еда, превышающая реальную суточную потребность человека в калориях, – это самый быстрый способ набрать вес. Если создается дефицит калорий, то начинается похудение. Переедание, избыток калорий не только вызывают увеличение веса, но и повышают риск развития хронических проблем со здоровьем, рака», - постулировали научные специалисты.Также они сообщили, что схема приема пищи, состоящая из большого завтрака и небольшого ужина, помогала людям ощущать меньше голода в течение дня.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки