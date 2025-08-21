Чем полезны комнатные растения? Мнение специалистов

Известно, что комнатные растения могут позитивно влиять на здоровье человека.По словам специалистов, безусловно полезным является алоэ. Гель из листьев этого растения используется для лечения солнечных ожогов, раздражения кожи и ускорения заживления ран. Алоэ также оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.Лаванда помогает снизить уровень стресса и способствует релаксации. Используется в кулинарии и фитотерапии, но ее избыток может изменить вкус блюд.Чай из мяты успокаивает нервную систему и улучшает пищеварение. Мята является эффективным средством при заболеваниях горла и простуде.Орегано улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствуя снятию метеоризма и спазмов. Розмарин обладает противовоспалительными свойствами и способствует улучшению пищеварения. Тимьян используется в народной медицине для облегчения симптомов простуды и улучшения пищеварения.Все эти растения также могут служить хорошим дополнением к домашнему интерьеру.

