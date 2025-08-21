Счастливое детство может защитить от расстройств пищевого поведения

Поддерживающие родители. Регулярный распорядок дня. Утешительные убеждения. Крепкие связи с обществом. Все эти положительные влияния детства могут снизить риск развития расстройств пищевого поведения у студентов колледжа, даже несмотря на наличие негативного опыта, говорится в новом исследовании.Исследователи утверждают, что предыдущие исследования связывали жестокое обращение с детьми и отсутствие заботы с повышенным риском возникновения расстройств пищевого поведения, таких как компульсивное переедание, булимия и анорексия.Однако новые данные свидетельствуют о том, что верно и обратное: счастливое и безопасное детство может защитить ребенка от будущих расстройств пищевого поведения.«Мы обнаружили, что позитивный или благожелательный детский опыт оказывает защитное действие против расстройств пищевого поведения», — говорит Крейг Джонстон из Университета Хьюстона. «Даже в тех случаях, когда у учащихся было много негативного детского опыта, позитивный детский опыт смягчал его влияние на нездоровое пищевое поведение».Расстройства пищевого поведения затрагивают почти 80% студентов колледжей, поскольку эти молодые люди начинают формировать собственные независимые привычки в еде, сообщают исследователи в своих справочных записках.«Предыдущие исследования изучали, как негативный и позитивный детский опыт связан с расстройствами пищевого поведения у студентов колледжей, но очень немногие исследовали, как эти переживания взаимодействуют и могут синергетически влиять на расстройства пищевого поведения», — сказал Джонстон.В рамках нового исследования ученые опросили более 1600 студентов Хьюстонского университета.Результаты показали, что положительные и отрицательные влияния детства действительно оказывают влияние на риск возникновения расстройств пищевого поведения у учащихся.Учащиеся из группы наибольшего риска сообщили о негативном опыте детства, меньшем количестве позитивного опыта и одержимости своим весом и фигурой в настоящее время. У них риск расстройств пищевого поведения был повышен на 63%.«Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у людей, у которых в детстве было как мало негативного, так и много позитивного опыта: расстройства пищевого поведения снижались на 20–41%», — сказал Джонстон.«Эти результаты показывают, насколько сильно домашняя жизнь ребенка может повлиять на его будущее здоровое поведение», — заявила Синтия Юн из Пусанского национального университета в Южной Корее. «Учитывая, что детский опыт, как положительный, так и отрицательный, оказывает сильное и долгосрочное влияние на пищевое поведение, важно помогать семьям, опекунам, соседям и учителям создавать тёплую, заботливую и невраждебную атмосферу. Это, в свою очередь, может помочь снизить риск развития расстройств пищевого поведения у студентов во время учёбы в колледже».Джонстон сказал, что колледжи также могли бы начать проверять студентов на наличие рисков для здоровья, учитывая условия их жизни в семье в детстве, а также предлагать уроки по здоровым стратегиям преодоления трудностей и развитию устойчивости.«У студентов колледжей, которые демонстрируют расстройства пищевого поведения, необходимо проводить скрининг на предмет детского опыта в рамках оценки, чтобы определить, используются ли еда и прием пищи в качестве механизмов преодоления трудностей или для удовлетворения неудовлетворенных детских эмоциональных потребностей», — сказал он.«Те, у кого результаты скрининга окажутся положительными, могут помочь врачам составить план лечения, направленный на устранение скрытой травмы или недостатка теплоты, а также способствовать развитию устойчивости, потенциально предотвращая использование расстройств пищевого поведения в качестве механизма преодоления трудностей», — резюмировал Джонстон.

