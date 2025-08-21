Врач Гудожникова: депрессия может быть причиной запоров

Отсутствие регулярного стула может возникать как у здоровых людей, так и у тех, кто страдает от различных заболеваний. В том случае, если такое состояние длится более 2-3 дней, можно говорить о запоре, рассказала Татьяна Гудожникова, эндокринолог, диетолог ГУТА КЛИНИК, к.м.н.«Характерным признаком запора является изменение консистенции стула. Для этого используется Бристольская шкала форм стула, которая делит кал на несколько типов. Запору соответствуют 1-й и 2-й типы: это «отдельные твердые комочки кала в виде «орешков» и «кал нормальной формы, но с твердыми комочками», — объяснила она.Причины запоров можно разделить на физиологические и патологические. Физиологические причины запоров могут возникнуть практически у любого человека в результате определенных обстоятельств в жизни. К ним относятся: избыточное потребление алкоголя и кофеина; путешествия, приводящие к нарушению стула (так называемый «запор путешественника»); отсутствие физической активности; неправильное питание с низким содержанием клетчатки; недостаток жидкости в организме для нормального функционирования кишечника.Патологические причины запоров связаны с различными заболеваниями, такими как: синдром раздраженного кишечника (СРК); гипотиреоз, который вызывает слабость или атонию кишечника; сахарный диабет; онкологические заболевания, при которых опухоль может механически закупоривать просвет кишечника, вызывая непроходимость.«Интересно, что такое тяжелое психоэмоциональное состояние как депрессия также может быть причиной запоров. В этом случае нарушения вегетативной нервной системы приводят к недостаточной иннервации кишечника, что в свою очередь вызывает запоры», — сказала врач.Американские ученые установили, что треть людей, регулярно сталкивающихся с проблемой запоров, также подвержены депрессии. Исследователи обнаружили взаимосвязь между нарушениями работы мозга и патологиями желудочно-кишечного тракта, причиной которой может стать нехватка серотонина в соответствующих нервных клетках.Конечно, нарушение стула всегда доставляет пациенту сильный дискомфорт, поэтому от него нужно избавиться. Для устранения запоров эксперт рекомендует своим пациентам несколько простых методов.«Увеличьте потребление воды до 1,5 литра в день. Включите в рацион растительную клетчатку: ешьте больше овощей, фруктов и каш. Не забывайте о физической активности — даже простые прогулки могут стимулировать перистальтику кишечника», — добавила она.Для профилактики запоров полезно ежедневно употреблять продукты, богатые клетчаткой, такие как отруби, курага и чернослив. Такой рацион помогает восстановить перистальтику кишечника благодаря высокому содержанию калия.«Если запоры становятся хроническими и не поддаются лечению простыми методами, необходимо обратиться к врачу. Регулярные трудности с опорожнением кишечника быть признаком скрытых заболеваний, требующих тщательной диагностики. Пациентам обычно рекомендуется консультация гастроэнтеролога, эндокринолога и терапевта для выявления возможных причин запоров и назначения правильного лечения», — резюмировала она.

