Названа простая привычка для поддержания здоровья сердца и сосудов

Ходьба может положительно повлиять на уровень холестерина в крови и укрепить сердечную мышцу, рассказала терапевт Эльвира Хачирова.По словам Хачировой, регулярная умеренная физическая активность, в том числе ходьба, является ключевым фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В подтверждение своих слов она привела данные Американской кардиологической ассоциации, специалисты которой рекомендуют не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, что эквивалентно 30 минутам ходьбы в быстром темпе пять дней в неделю. В качестве альтернативы, продолжила врач, можно посвятить 75 минут в неделю более интенсивной активности, например, бегу.Пользу могут принести даже прогулки по 10-15 минут несколько раз в день, отметила Хачирова. Сравнивая бег и ходьбу, она заявила, что ходьба, особенно в умеренном темпе, является доступным и безопасным видом физической активности, подходящим для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Бег, в свою очередь, требует большей физической подготовки и сопряжен с более высоким риском травм, но позволяет быстрее сжигать калории, эффективнее тренировать сердечно-сосудистую систему.«Если вы новичок в спорте или имеете проблемы с суставами, начните с ходьбы и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность прогулок. Если же вы находитесь в хорошей физической форме и стремитесь к более быстрым результатам, бег может быть более подходящим вариантом», — посоветовала терапевт.

