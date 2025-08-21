Шаг за шагом: гид по оздоровительной ходьбе
Сколько нужно ходить?
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это эквивалентно 30 минутам ходьбы в быстром темпе пять дней в неделю. Альтернативно, можно посвятить 75 минут в неделю более интенсивной активности, например, бегу. Однако, даже небольшие прогулки продолжительностью 10-15 минут несколько раз в день могут принести пользу.
Что лучше: бег или ходьба?
Выбор между бегом и ходьбой зависит от индивидуальных предпочтений, физической подготовки и целей. Если вы новичок в спорте или имеете проблемы с суставами, начните с ходьбы и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность прогулок. Если же вы находитесь в хорошей физической форме и стремитесь к более быстрым результатам, бег может быть более подходящим вариантом.
