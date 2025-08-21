Врач предупредила об опасности частых пилингов

Пилинги помогают избавиться от ороговевших клеток кожи, что приносит пользу для нашего организма, однако чрезмерное увлечение этой процедурой может причинить весомый вред коже. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.Как отметил врач, частые пилинги приводят к повреждению защитного барьера кожи, что может вызвать шелушения, покраснения, акне, воспаления и прочие неприятные последствия.«Кожа имеет естественный гидролипидный барьер, который защищает от бактерий, загрязнений и потери влаги. Слишком частые пилинги истончают этот слой», — рассказала Соколова.К тому же, по словам эксперта, пилинги летом могут привести к пигментации кожи, а следовательно, к большей чувствительности к ультрафиолету.Кроме того, агрессивное отшелушивание, особенно в летний период или без должной защиты от солнца, может спровоцировать появление пигментных пятен. Это связано с тем, что кожа становится более уязвимой к ультрафиолету.Помимо пигментации, пилинги приводят к преждевременному старению кожи.Чтобы не навредить здоровью кожи, косметолог рекомендовала следовать правилам, использовать SPF-защиту и избегать прямого солнечного света.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки