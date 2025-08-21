Врач предупредила об опасности частых пилингов
Как отметил врач, частые пилинги приводят к повреждению защитного барьера кожи, что может вызвать шелушения, покраснения, акне, воспаления и прочие неприятные последствия.
«Кожа имеет естественный гидролипидный барьер, который защищает от бактерий, загрязнений и потери влаги. Слишком частые пилинги истончают этот слой», — рассказала Соколова.
К тому же, по словам эксперта, пилинги летом могут привести к пигментации кожи, а следовательно, к большей чувствительности к ультрафиолету.
Кроме того, агрессивное отшелушивание, особенно в летний период или без должной защиты от солнца, может спровоцировать появление пигментных пятен. Это связано с тем, что кожа становится более уязвимой к ультрафиолету.
Помимо пигментации, пилинги приводят к преждевременному старению кожи.
Чтобы не навредить здоровью кожи, косметолог рекомендовала следовать правилам, использовать SPF-защиту и избегать прямого солнечного света.
