Простые упражнения, которые избавят вас от отеков

Отеки — это скопление жидкости в тканях, вызванное малоподвижным образом жизни, неправильным питанием, гормональными колебаниями и другими факторами. Они способны испортить не только внешний вид, но и самочувствие. Мы собрали простые, но эффективные упражнения, которые, по словам экспертов, помогут запустить лимфоток, улучшить кровообращение и вернуть легкость телу.Почему упражнения помогаютПо словам врача спортивной медицины Артема Рыженко, движение стимулирует лимфатическую систему, а мышцы работают как насос, увеличивая кровоток и усиливая метаболизм, что помогает вывести лишнюю жидкость (интервью RBC Style, style.rbc.ru, 2025). Поэтому очень важно не только следить за питанием, но и применять физическую активность.Комплекс упражнений от отековЭти упражнения направлены на самые проблемные зоны, где чаще всего скапливается лишняя жидкость: стопы, икры, бедра. Такие движения мягко стимулируют лимфоток, «включают» мышцы-насосы и улучшают микроциркуляцию. Плюс — их можно делать где угодно: дома, в офисе, в отеле во время командировки. Всего несколько минут в день — и вы почувствуете, как ноги становятся легче, а отеки начинают сходить уже к вечеру.Упражнение с мячиком для стоп. Поставьте под подушечки стоп массажный или теннисный мяч и прокатывайте его. Это массирует поперечный свод и улучшает кровообращение в стопе.Подъемы на носки. Встаньте прямо, поднимитесь на носки, задержитесь на секунду и опуститесь обратно. Повторите 15–20 раз — это активирует гематолимфатический насос икроножных мышц.«Велосипед» лежа. Лягте на спину и имитируйте езду на велосипеде ногами. Это улучшает отток жидкости и уменьшает отечность.Махи ногами в сторону (лежа на боку). Лягте на бок и поднимайте верхнюю ногу вверх и вниз, удерживая ее прямой. Повторите 10–15 раз на каждую сторону.«Лодочка» — укрепление кора. Сидя на полу, подтяните колени, отклонитесь чуть назад, вытяните руки и удерживайте равновесие до 30 секунд.Растяжка икр. Станьте лицом к стене, одну ногу отведите назад, пятка прижата к полу. Наклонитесь вперед и задержитесь 20–30 секунд.Кардио и активностьЛокальные упражнения — отличный способ помочь ногам и лицу выглядеть свежее, но настоящую «генеральную уборку» в организме устраивает кардио. Любая аэробная нагрузка — от быстрой прогулки с подругой до танцев на кухне — заставляет сердце биться чаще, а лимфу и кровь циркулировать активнее. При этом лишняя жидкость не задерживается в тканях, а энергия, наоборот, прибавляется. Кардио — это как нажать кнопку «турбо» для обмена веществ: запускается потоотделение, мышцы работают синхронно, а отечность буквально «тает». Главное — выбрать вид активности, который вам по душе, чтобы тренировка стала удовольствием, а не обязанностью.Примеры домашних упражнений:Подъемы на носки — 3–4 подхода по 20 раз.«Жук» — лежа, поднять руки и ноги вверх, потрясти ими 30 секунд, повторить 5–6 раз.«Джампинг Джек» — прыжки 30 секунд, отды? 30 секунд, 5–6 подходов.Советы для усиления эффектаПейте достаточно воды. Звучит парадоксально, но чем больше вы пьете чистой воды, тем меньше организм удерживает лишнюю жидкость. Правильное увлажнение помогает выводить токсины и уменьшать отечность. Старайтесь выпивать не менее 1,5–2 литров воды в день, учитывая индивидуальные потребности и уровень активности.Сократите потребление соли и быстрых углеводов. Избыток соли заставляет организм задерживать воду, а продукты с высоким гликемическим индексом (сладости, белый хлеб) могут провоцировать воспаления и ухудшать обмен веществ. Обратите внимание на питание: меньше соленого, мучного и сладкого — и лишней жидкости в организме станет меньше.Добавьте в рацион больше продуктов, богатых калием. Калий помогает сбалансировать уровень жидкости в организме и поддерживает работу сердца и мышц. Включите в рацион бананы, авокадо, томаты, шпинат, орехи и бобовые.Ограничьте потребление алкоголя. Алкоголь обезвоживает организм, нарушая водно-солевой баланс, и способствует задержке жидкости в тканях. Если хотите избежать отеков, старайтесь минимизировать количество спиртного или чередуйте его с большим количеством воды.Высыпайтесь и следите за режимом сна. Недостаток сна повышает уровень стрессового гормона кортизола, который влияет на задержку жидкости и ухудшает обмен веществ. Для поддержания здоровья и снижения отеков важно ложиться и вставать примерно в одно и то же время, спать 7–8 часов и создавать комфортные условия для отдыха.Поддерживайте активность в течение дня. Даже если вы много работаете сидя, делайте перерывы на разминку, ходите больше пешком и меняйте позу. Малоподвижный образ жизни — одна из главных причин задержки жидкости в ногах.Носите компрессионные изделия при необходимости. Если отеки появляются регулярно, особенно к концу дня, можно использовать компрессионные гольфы или чулки. Они помогают поддерживать кровоток и уменьшают нагрузку на сосуды ног. Но перед покупкой лучше проконсультироваться с врачом.Обращайте внимание на качество и баланс питания. Включайте в рацион больше овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и витаминами. Они помогают укреплять сосуды, снижать воспаления и улучшать общее состояние кожи и тканей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки