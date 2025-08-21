Врач назвала причины онихогрифоза и рассказала о лечении деформации

Онихогрифоз — это заболевание, при котором ногтевые пластины утолщаются, деформируются и становятся хрупкими. Врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова рассказала о симптомах, причинах и лечении редкого изменения.По ее словам, при данном заболевании обычно страдают ногти на больших пальцах ног. Они могут сильно изгибаться, принимая форму, напоминающую коготь птицы или бараний рог. Внешний вид ногтей изменяется: они становятся желтоватыми, серыми или почти черными из-за накопления кератина. Симптомы включают замедленный рост, боли и дискомфорт, особенно при ношении обуви, а также повышенную ломкость и склонность к расслаиванию.Павлова уточнила, что развитие онихогрифоза может быть вызвано множеством факторов. Одной из наиболее распространенных причин является постоянное ношение тесной обуви, которая сдавливает пальцы и вызывает травмы ногтевого ложа. Также причиной заболевания могут быть механические повреждения ногтя, такие как травмы, полученные при физической активности, например, у спортсменов или балерин. Неправильный педикюр или длительное воздействие на ногти может способствовать развитию онихогрифоза.«С годами ногти на ногах естественным образом могут становиться толще и более ломкими — происходят нарушение кровообращения в конечностях, снижение скорости обмена веществ и естественные дистрофические процессы, которые затрагивают ногти в том числе», — сказала врач.Помимо этого, подчеркнула специалист, онихогрифоз может быть проявлением желтого ногтевого синдрома — состояния, которое связано с заболеваниями дыхательной системы и лимфедемой. Хронические воспаления ногтевого валика, такие как паронихия, также могут привести к утолщению и деформации ногтя.Для диагностики онихогрифоза важно выявить основную причину его появления, потому что это может быть как результатом травм, так и симптомом более серьезных заболеваний. Лечение должно быть направлено на устранение причины, будь то изменение обуви, лечение дерматологических или сосудистых заболеваний либо использование медикаментозной терапии при наличии инфекции, заключила педиатр.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки